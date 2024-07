Acervos ficarão expostos, a partir de 26 de julho, no ex-Palácio Arquiepiscopal, no Centro de Mariana

Primeira diocese de Minas e sexta criada no país, Mariana, na Região Central, guarda tesouros ligados à fé e à cultura que retratam mais de 300 anos de história do estado. Muitos dos objetos que contam essa trajetória estarão diante dos olhos de moradores e visitantes, a partir da próxima sexta-feira (26/7), com a inauguração de três espaços no ex-Palácio Arquiepiscopal, na Praça Gomes Freire, no Centro da cidade. São eles o Museu da Música, o Memorial dos Bispos, e o “Museu do Mobiliário”.

De acordo com a Arquidiocese de Mariana, à frente da iniciativa, parte do acervo histórico e artístico da instituição, o qual não se classifica como especificamente sacro, poderá ser alvo também de pesquisas.

Agora de casa nova, o Museu da Música, primeiro do gênero no país e inaugurado pela Arquidiocese de Mariana em 1972, preserva mais de mil partituras manuscritas de renomados compositores mineiros, desde a época colonial. Nesse grande acervo de música sacra, há obra autografada pelo organista e compositor José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita (1746-1895), mineiro do Serro (Vale do Jequitinhonha), e aclamadas dos padres João de Deus Castro Lobo (1794-1832) e José Mauricio Nunes Garcia (1767-1830), além de inúmeras peças não religiosas e para bandas de música.

Palácio

A edificação que abriga os equipamentos culturais constitui outro atrativo para os visitantes. Considerado um dos três principais exemplares da arquitetura pós-moderna no Brasil e um dos 20 mais expressivos no mundo, conforme divulgado pela Arquidiocese de Mariana, o local serviu como Palácio Arquiepiscopal (residência) entre os anos de 1987 e 2023. Nele residiram dom Oscar de Oliveira, dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, dom Geraldo Lyrio Rocha e o atual arcebispo, dom Airton José dos Santos.

Primeira diocese de Minas e sexta criada no país, Mariana, na Região Central, guarda tesouros ligados à fé e à cultura RODRIGO ARAÚJO/ARQUIDIOCESE DE MARIANA/DIVULGAÇÃO

No evento de abertura do novo espaço, haverá também uma homenagem à memória de dom Geraldo Lyrio Rocha (1942-2023), quinto arcebispo de Mariana. A data de inauguração dos espaços ocorre exatamente no dia do primeiro ano de falecimento do eclesiástico. Na oportunidade, será lançado o livro “A Vida se faz história - Dom Geraldo Lyrio Rocha: memória e testemunho”.