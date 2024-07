A Associação Mineira de Direito e Economia (AMDE) empossou uma nova diretoria em solenidade na última quinta-feira (18/7). De acordo com a instituição, o evento marcou o início de uma gestão voltada para o aprimoramento da análise sobre o impacto regulatório e a importância na formulação das políticas públicas e no desenvolvimento de Minas Gerais.







Segundo o advogado especialista em direito tributário e presidente da AMDE, Daniel Pimenta, com a possibilidade de adesão de Minas Gerais ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) e o atual cenário no estado, a associação terá “muito trabalho pela frente”.





Segundo Pimenta, a AMDE prevê auxiliar na análise de custo-benefício, efetividade e riscos, para que as novas regulações tragam desenvolvimento e atendam melhor aos interesses da sociedade. A associação, fundada em 2008, atua no fomento da pesquisa e do debate e aplicação interdisciplinar do direito e da economia em Minas e no Brasil.





A nova diretora administrativa, Gabriela Pires anunciou a criação do AMDE-Mulher. “Não se trata de um debate de enfrentamento, mas sim uma forma de dar voz às mulheres que atuam em setores predominantemente liderados por homens como o Direito e a Economia”, ressalta.





A primeira reunião do AMDE-Mulher já tem data marcada e será realizada no dia 29 de agosto, às 19 horas, no Escritório CMT Advogados, com o 1º “Vin & AED: As diversas faces da Análise de Impacto Regulatório”.





A diretoria que irá atuar na associação até 2026 também é formada pelos advogados Renato Dolabella, Túlio Martins e Jorge Washington.

*Estagiária sob a supervisão de Humberto Santos