Em madrugada de temperaturas negativas, geadas cobrem o Sul de Minas

O frio intenso segue atingindo o Sul de Minas Gerais neste inverno e tem gerado belas paisagens pelas manhãs, com muita geada que tem caído em algumas cidades, principalmente na Serra da Mantiqueira, local mais frio do país nos últimos dias.





Uma nova estação meteorológica profissional e automática foi instalada neste fim de semana na Serra da Mantiqueira, na cidade de Alagoa, no Vale do Garrafão. E as temperaturas registradas no local na manhã desta segunda-feira, foi de -4ºC, com direito a forte geada. Veja:









A estação é particular, pertencente a WS Consultoria Climatológica, empresa que possui parceria com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O local mais frio no país, segundo a empresa, foi o Parque Nacional do Itatiaia (na divisa entre MG e RJ), com -9,8ºC. Delfim Moreira aparece em terceiro, com -2,9ºC.









Nesse domingo (21/7), o distrito turístico de Monte Verde, em Camanducaia, registrou temperatura mínima beirando zero grau. No últimos dias, o distrito tem figurado entre os locais mais frios do Brasil em 2024, ficando até em primeiro lugar na última sexta-feira.



Alerta para Baixa Umidade

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta para baixa umidade relativa do ar em diversas cidades do Sul de Minas. O aviso é válido das 11h às 19h deste dia 22 de julho. Veja dicas:





Beba bastante líquido

Evite desgaste físico nas horas mais secas

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia





Iago Almeida / Especial ao EM