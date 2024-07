O homem foi colocado na lista dos mais procurados do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) nessa segunda-feira (22/7)

Ronaldo Nobre dos Santos, conhecido como “Coxinha”, foi preso nesta terça-feira (23/7) em Belo Horizonte. O homem foi condenado a 22 anos, seis meses e um dia de prisão por estupro, homicídio, dois roubos, dois furtos e uma ameaça. Ele estava foragido do Sistema Penitenciário de Minas Gerais e foi incluído na lista do programa “MPMG Busca” nessa segunda (22/7).





O MPMG Busca é um projeto coordenado pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais do Estado de Minas Gerais (CaoCrim) e que age em todo o país. O homem foi inserido na lista a pedido da 10ª Promotoria de Justiça de Ribeirão das Neves e da Coordenadoria das Promotorias de Justiça do Tribunal do Júri (Cojur).



Além das condenações, Coxinha é investigado por outros crimes e apontado como possível autor de diversos estupros em BH e Região Metropolitana. As suspeitas incluem um crime em março deste ano no Bairro Alto Barroca, na Região Oeste de BH.





Ronaldo também responde a processos por crime de estupro seguido de homicídio, praticado, em 2022, no Bairro Betânia, e roubo seguido de estupro no Salgado Filho, em 2021.





Além das localidades indicadas, o homem também atuava nos bairros Grajaú, Nova Granada, Morro das Pedras, Carlos Prates, Céu Azul e Floresta.

De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Ronaldo estava em situação de rua e é usuário de drogas. Normalmente, ele intimidava suas vítimas com uso de faca e as violentava sexualmente.









* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata