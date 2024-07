Um jovem de 24 anos foi socorrido com queimaduras após um incêndio criminoso na casa onde mora, no município de Bocaiuva, no Vale do Jequitinhonha, na madrugada desta segunda-feira (22/7). Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito do crime é o ex-companheiro da irmã da vítima, que não aceitou o término do relacionamento.



A mulher relatou aos policiais que o ex-namorado foi até a casa, bastante exaltado, na tarde de domingo (21/7) e, durante uma discussão, a puxou pelos cabelos. O irmão dela presenciou a agressão e interveio, resultando em ameaças do suspeito.





No início da madrugada desta segunda, o homem passou várias vezes em frente à casa da vítima e, segundo testemunhas, arremessou gasolina pela janela, ateando fogo. O irmão da mulher, que estava dormindo no sofá embaixo da janela, teve parte do corpo queimado.





Ele foi socorrido por populares e levado ao Hospital Doutor Gil Alves. Devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital das Clínicas Doutor Mário Ribeiro, em Montes Claros, no Norte de Minas.





Após o crime, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado pela polícia. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil (PCMG).





O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar ao local, encontrou o incêndio já controlado por populares que utilizaram uma mangueira de jardim e baldes de água.