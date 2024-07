Duas pessoas morreram após uma carreta tombar e arremessar o veículo em que estavam no barranco da rodovia da BR-040, altura do km 586, em Itabirito, na Grande BH.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 18h20 desse domingo (21/7). No veículo estavam três passageiros adultos e uma criança. A carreta, que era ocupada por dois adultos e um menor de idade, transportava granito fracionado.



Um médico que passava pelo local do acidente e parou para socorrer as vítimas relatou aos bombeiros que atenderam a ocorrência que presenciou a morte dos dois adultos, um homem e uma mulher, ocupantes do veículo. Ainda segundo ele, as outras cinco vítimas do acidente estavam estáveis.



Os bombeiros desencarceraram das ferragens do carro uma senhora de 41 anos, que permaneceu consciente e orientada durante os trabalhos. Ela foi encaminhada para o hospital João XXIII.

As demais vítimas foram atendidas por médicos que pararam para prestar socorro antes da chegada dos bombeiros. O estado de saúde delas e local para onde foram encaminhadas não foram informados.

O trânsito na rodovia no sentido Distrito Federal ficou interditado e o congestionamento chegou a 3 km. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e liberou a via ainda durante a noite de domingo.

