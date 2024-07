Muitas pessoas não sabem mas existe um Cristo além daquele do Milionários, bairro da Região do Barreiro, em Belo Horizonte. O monumento ao Cristo Redentor de Ibirité ou a Praça do Cristo, como é mais conhecida pelos moradores, é uma estrutura que nasceu em 2003, e fica localizada na Avenida Marechal Hermes, bairro Durval de Barros, em Ibirité, na Grande BH.

Para ir até ela existem algumas opções conhecidas. Os visitantes de Betim e Contagem podem acessar a praça pela BR-381, entrando um pouco antes da Churrascaria Carretão e seguir por dentro do bairro. Para os que estão em Ibirité, a alternativa é ir pela estrada nova, na Rodovia Renato Brandão Azeredo e entrar para o bairro Vila Ideal. E para os que vêm sentido Barreiro, a possibilidade é pelo bairro Lindéia.

São caminhos que valem a pena ser percorridos já que a Praça do Cristo proporciona uma experiência única. Em volta de um arco e com os braços estendidos, feito em concreto, aço corten, e revestida em cerâmica com detalhes de imagens de peixes, está o Cristo do Durval de Barros. Com aproximadamente 20 metros de altura, o monumento está voltado em direção a Ibirité, abraçado por uma vista deslumbrante de diversas cidades da Região Metropolitana.

Cristo Redentor de Ibirité Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

À direita do Cristo, bem ao fundo da paisagem, é possível visualizar a cidade de Sarzedo e a Lagoa da Petrobras, com seus aguapés. Na frente é possível ver bairros de Ibirité e do Barreiro, contornados pela Serra do Rola Moça. E à esquerda, vemos a maior parte de Belo Horizonte e Nova Lima, cercados pela Serra do Curral.

Além da vista de tirar o fôlego, o lugar oferece para os visitantes a prática de atividades. É o que conta o morador da região Wesley Ferreira, de 34 anos. “É um lazer muito bom. As pessoas podem se distrair, tirar umas fotos e trazer os meninos para brincar”, diz. Opinião compartilhada pelo também morador Joanatan Martins. “A pessoa vem aqui vê uma vista e toma um ar. É muito bom para a qualidade de vida”, ressalta.

Próximo à praça, há a Unidade Básica de Saúde Bela Vista, que de acordo com a Prefeitura de Ibirité recebe aproximadamente 100 pacientes por dia, e a Escola Municipal Maria das Mercês Aguiar, que conta com 752 alunos matriculados. Espaços que deixam a praça bem mais movimentada, mantendo o fluxo constante de pessoas.

Reforma na Praça

A estrutura nem sempre foi motivo de elogios. De acordo com Joanatan, no passado a praça não era nivelada e ficava em uma subida, o que dificultava uma simples caminhada ou um passeio de bicicleta. Porém, a Praça está recebendo uma reforma, sendo toda reestruturada.

Segundo a prefeitura, na parte superior da praça está sendo instalado um mirante, e embaixo da estrutura, vem sendo executada a criação de um espaço de convivência para os visitantes. ”A reforma é para entregar à população um local revitalizado e com plenas condições de acessibilidade”, destacam em nota.

Banquinhos ainda estão sendo construídos e há muita poeira no local, mas as obras já estão na reta final. Por esse motivo, Joanatan que é morador da região há duas décadas, estava no local para avaliar a mudança. “Que eu me lembre é a terceira vez que reformam a praça, e desta vez, é a melhor que já fizeram aqui. Ela vai ficar mais conhecida e frequentada”, destaca.