Há um quê de charme no chamado balneário do Vetor Norte. A cidade de Lagoa Santa é um daqueles oásis bem pertinho de Belo Horizonte, a pouco mais de 40 quilômetros da capital mineira. Em 40 minutos, saindo do caos do trânsito de BH, chega-se ao paraíso de descanso. Se a ideia é desfrutar um bate-volta, com direito a pernoitar na região, melhor ainda. Iniciamos hoje no EM o projeto turístico e gastronômico 30 horas. Vamos mostrar um roteiro para ser feito durante um final de semana em algum lugar aprazível em Minas Gerais. Contar um pouco da história do lugar e destacar um roteiro de bares e restaurantes, cafés e gelaterias que merecem uma visita. Vamos lá?

É fato que a Lagoa Central é o cartão de visitas da cidade mineira. Ao longo dos 6,3 quilômetros de orla, dezenas de atrativos circundam o entorno dela. Lugares, digamos, instagramáveis, que oferecem aos milhares de visitantes paisagens belíssimas, enquanto caminham, fazem corrida ou andam de bike. É possível se deparar com o premiado atleta olímpico da canoagem Isaquias Queiroz e equipe treinando no local. Além é claro, da aparição do mascote Alfredo – o famoso jacaré que continua cada dia mais gordo e tranquilo, em seus rolês na orla.

Um pouco de história

Lagoa Santa foi fundada em 1733 e, só em 1938, é emancipada e torna-se município mineiro. Com mais de 85 anos de história, é berço da Paleontologia brasileira. Foi nessa paragem em 1833, antiga rota dos tropeiros, que o naturalista dinarmaquês Peter Wilhelm Lund se mudou para Lagoa Santa e, em suas explorações científicas na região, descobriu a Gruta da Lapinha, em 1835. Relatos históricos dizem que o naturalista ficou deslumbrado com a descoberta. Nas cavernas da região, Dr. Lund descobriu mais de 12 mil peças fósseis que permitiram escrever a história do período pleistoceno brasileiro – o mais recente na escala geológica. Peter Lund praticamente a vida toda na cidade mineira e veio a falecer em 25 de maio de 1880. Hoje, o túmulo do Dr. Lund se encontra em um terreno escolhido por ele como a última morada.

30 horas

Apresentada a cidade, hora de iniciar o roteiro de 30 horas pela cidade que seduz pela variedade gastronômica e por lugares incríveis e até desconhecidos de muitos moradores. Iniciamos a jornada de comilança às 9h da manhã, no sábado, e despedimos do refúgio mineiro às 15h de domingo. Nesse roteiro prepara-se para boas descobertas prazerosas.



SÁBADO



9h - Meu Quintal – Café e Jardim - Café da manhã

Meu Quintal - Café e Jardim Divulgação

Sabe aquele lugar aconchegante e charmoso, de frente para a Lagoa Central, que te seduz só de olhar? Se não bastasse a vista espetacular, a cafeteria oferece maravilhas gastronômicas mineiras e muito verde. Localizada no Centro de Lagoa Santa, é perfeito para iniciar o dia com um delicioso café da manhã. A casa oferece opções de cafés com grãos selecionados, tornando-se um local para verdadeiros apaixonados pela bebida. Sinta-se um Fidalgo e desfrute os bolos, tortas caseiras, pães de queijo quentinho e os saborosos sanduíches de ciabatta ou croissant. E para quem se intitula pai e mãe plantas, a floricultura do espaço conta com variadas opções de plantas e vasos de decoração.



Instagram: @meuquintalcafe

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 424, Orla da Lagoa Central, bairro Centro

Funciona - de quarta-feira a segunda - horários variados ( consulte o instagram)

Preços: $$ ( de R$ de 20 a R$ 40, por pessoa)

Aceita pets

10h - Hora de conferir a Lagoa Central

Píer da Praça Felipe Rodrigues Carlos Altman/EM

O passeio pode ser de carro, a pé ( leva cerca de 1h30 para percorrer os 6,3 quilômetros de extensão), de bike ou, mais envolvente, pedalando um triciclo (comporta até 4 pessoas). Ao longo do percurso, dê uma parada no píer da Praça Felipe Rodrigues ( bem em frente ao letreiro de Lagoa Santa). Seguindo pela orla, vai dar de cara com o mais novo espaço público e esportivo Areão, ele foi inaugurado no final de fevereiro e trata-se de um local com quadras de beach tenis, futebol de areia e futevôlei. Chuveiros instalados no local vão te ajudar a refrescar na calorenta cidade mineira. Mais adiante, encontra-se a Uaiffel, a famosa Torre Eiffel do espaço Gurgel – centro de lazer e esportivo sensação na cidade. Continuando o passeio, você vai passar pelo Horto Florestal, deparar bem à frente com as casinhas brancas da Vila Militar da Aeronáutica e quando chegar perto da Academia Pratique, reduza a velocidade e observe o jacaré Alfredo não está atravessando a pista ( é neste local onde ele mais aparece. Seguindo em frente, você vai passar bem em frente ao Hotel e-Suítes ( região onde fica a base dos atletas do Remo. Logo à frente, a charmosa Praça do Piquenique Literário. Um local de parada para apreciar a vista. Ali pertinho, na casa com grade rosa, é onde funciona a Casa da Orla e a La Fabbrica ( daqui a pouco vou falar deles). Seguindo o corre, você passará em frente a outro Horto Florestal, na altura do número 2821 da Av. Getúlio Vargas. Nesse local, debaixo das árvores, acontece a deliciosa Feira Agroecológica com produtos frescos e orgânicos. Não deixe de apreciar as incríveis orquídeas da Suzana e Fernando. Depois, vai ver novamente o Meu Quintal e seguirá para a região dos bares e restaurantes da Orla. Suba a avenida da Praça Felipe Rodrigues e dê de cara com a pista de skate - Ninho Skate Park ( outro espaço público relevante na cidade). Pare e aprecie a vista lá de cima e retorne à Orla. Fim da jornada.

Instagram:

Aluguel de triciclo - @girabikeorla

Feira Agroecológica - @feiraagroecologicalagoasanta



12h30h - Almoço no Acarajé da Flor

Restaurante Acarajé da Flor Divulgação

E que tal visitar os sabores da Bahia sem sair de Minas Gerais. Localizada em uma casa aconchegante, o Acarajé da Flor é aquele local que a gente sente acolhido já na chegada com direito a abraços sinceros e muito axé. De caro, o cheiro do camarão frito espalha pelo lugar e atiça a fome pela iguaria. Antes de fazer o pedido do prato principal, hora de tomar uma cervejinha gelada e apreciar as baronesas ( coxinhas com recheio de camarão). Não tem igual no planeta. No sábado, a casa oferece um cardápio diferenciado além dos tradicionais acarajés baianos. Para quem deseja experimentar uma comida nordestina, o cardápio inclui carne de sol, escondidinho e outras iguarias da segunda melhor culinária do Brasil. É claro que a mineira é campeã!

Instagram: @acarajedaflor

Endereço: Av. Carlos Orleans Guimarães, N° 179, Bairro Várzea

Funciona - Terça a sábado, de 17h às 22h

Preços: $$ ( de R$ de 20 a R$ 40, por pessoa)

Aceita pets ( cães de pequeno porte)

14h - Check-in no hotel e-Suites Spa Lagoa Santa

Hotel e-Suítes Carlos Altman/EM

Depois na maratona pela orla, hora de dar entrada no e-Suites – um hotel emblemático de frente para a Lagoa Central, que proporciona bem-estar diante da paisagem paradisíaca do principal cartão-postal de Lagoa Santa. O clamoroso hotel 4 estrelas, que completou 10 anos recentemente, oferece 180 suítes, uma piscina com desenho moderno e cascata nas paredes ao fundo. Além do Spa e um restaurante de categoria internacional – o Sollar. O local é perfeito para descansar com quem ama ou com a família. Relaxou na piscina? Que tal apreciar uma sobremesa gelada e se encantar com objetos de arte reconhecidos até no exterior?

Instagram: @esuiteslagoasanta

Endereço: R. dos Operários, 735 - Bairro Joana d’Arc

Funciona - 24h todos os dias

Preços: $$$ ( de R$ de 40 a R$ 60, por pessoa)

Aceita pets ( somente 1 cachorro por apartamento, com até 15 kg)

Reservas via WhatsApp - 31 97175-4163

16h - Sobremesa gelada e arte - Casa da Orla e gelateria La Fabbrica

La Fabbrica - Casa di Gelato Carlos Altman/EM

Desde 2019, uma casinha rosada, localizada no número 1732, na Orla da Lagoa Central, é abrigo criativo do artista plástico Aluízio Figueiredo, da charmosa Casa da Orla. No ano passado, o local tornou-se referência em Lagoa Santa ao receber a La Fabbrica – Casa di Gelato, em parceria com o renomado artista mineiro. Em pequenas porções geladas, o visitante experimenta os sabores dos deuses. Com mais de 50 opções incríveis, a cada dia 12 sabores rotativos são apresentados ao público. Ao degustar as delícias artesanais, sem gorduras hidrogenadas ou conservantes, como pistache, chocolate belga, caramelo salgado, macadâmia, maçã verde e amora, o visitante vai ao paraíso. Permanece nas nuvens por alguns instantes e, ao retornar da experiência divina, depara-se com as artes de Aluízio. Essa comunhão perfeita entre arte e sabor, diante da Orla da Lagoa Central, faz da casinha singela, que lembra a casa de vó, um local de aconchego onde o desejo é querer ficar para sempre naquele lugar. Com atendimento impecável, a sensação que temos é que não somos apenas clientes, mas amigos de longa data. E nesse local de bem querer que te dá as boas-vindas, a energia floresce como as rosinhas de Santa Terezinha, sempre vibrantes na entrada do refúgio que beira ao sagrado. Novidades é que não faltam para o local. Há duas semanas, o empreendimento inaugurou a Tutto Feira, encontro de arte e gastronomia onde convida artesãos, quitandeiras e artistas a expor os trabalhos na casa. Já passaram pelo local a Rota das Doceiras da Lapinha e Teresinha Matos, com seus incríveis bordados. Em breve, o local contará com música ao vivo nas tardes de sábado.

Objetos de decoração do artista Aluízio Figueiredo, na Casa da Orla Carlos Altman/EM

Instagram: @casadaorlamg e @lafabbricagelato

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 1732, Orla da Lagoa Central, bairro Joana d’Arc

Funciona - de terça a domingo - horários variados ( consulte o instagram)

Preços: $$ ( de R$ de 20 a R$ 40, por pessoa)

Aceita pets

17h30 - Hora de apreciar o pôr do Sol

Píer do Antigo Iate Clube Carlos Altman/EM

Ainda na Orla da lagoa Central, no lado oposto à La Fabbrica, o antigo Iate Clube, pintado terrivelmente de azul ( antes era todo branco e muito mais bonito) vai chamar a sua atenção. Não deixe de visitar o local que foi icônico nos anos de 1950 ( onde os endinheirados da cidade desfrutavam da piscina e do restaurante chic que existiu). Neste lugar, outro píer se adentra sobre as águas da Lagoa Central. O mais instagramável dos lugares, o pôr do Sol visto deste local não tem explicação. Na cidade onde o sol impera do nascer ao poente, o turismo de contemplação faz da cidade do Vetor Norte um destino para quem precisa de “cura”. Se no passado as águas ‘santas’ da lagoa deram o nome ao local, mais que correto dizer, que nos dias atuais, apreciar o fim de tarde é reconfortante como alívio ao estresse e controle da ansiedade. Sim, o sagrado mora, vive, se alimenta e se diverte em Lagoa Santa.



19h - Relax no hotel

Sollar Restaurante Divulgação

Retorno ao hotel para dar aquela descansada na área da piscina. Beber um chopp gelado, um vinho ou um drink. O Restaurante Sollar oferece uma excelente carta de vinhos nacionais e importados e o barman de lá é mestre no preparo de bebidas geladas que vão te dar um up para encarar a noite quente da cidade. Experimente o gin tea morango ou Aperol Spritz Prosecco acompanhado de um lanchinho rápido no início da noite. Depois, tomar um banho relaxante e sair para jantar.

Instagram: @sollarrestaurante

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 2062, Orla da Lagoa Central, bairro Joana d’Arc

Funciona -Todos os dias ( consulte o instagram)

Preços: $$ ( de R$ de 20 a R$ 40, por pessoa)

Aceita pets ( pequeno porte)

20h30 - Jantar no Made in - Culinária Japonesa

Made in - Culinária Japonesa Divulgação

Em sinal de boas-vindas, centenas de tsurus decoram as paredes do mais novo restaurante de comida oriental de Lagoa Santa. O origami representa uma ave sagrada do Japão. É o símbolo da saúde, da boa sorte, felicidade, longevidade e da fortuna. No restaurante moderno, há sabores inquestionáveis nas fartas porções que chegam até a mesa. O prazer do paladar fica por conta de peixes frescos em forma de sushis, sashimis, temakis e combos. Como eles costumam dizer por lá: “transformamos peixes frescos em verdadeiras obras-primas”. Sabores agridoces que instigam as papilas gustativas e explodem na boca em conjunção direta com o divino. Inaugurado no início do ano, o Made in oferece um espaço de jogos para crianças e adolescentes além de um cardápio diferenciado para a garotada.

Instagram: @madeinlagoasanta

Endereço: Av. Álvaro José dos Santos, 974 - Bairro Lundcéia

Funciona - de terça a domingo - horários variados ( consulte o instagram)

Preços: $$ ( de R$ de 20 a R$ 40, por pessoa)

Aceita pets



22h30h - Giro pela Orla

Meu Bhar Orla Divulgação



Para fechar a noite antes de retornar ao hotel, uma caminhada no deck em frente aos bares da orla é uma excelente dica. Aos sábados, a região é puro agito. Por conta da variedade de estabelecimentos que servem deliciosos drinques, chopps gelados e restaurantes com variada carta de vinhos, a região é o paraíso da boemia em Lagoa Santa. No local, muita gente bonita, desfile de supermáquinas e um fuzuê musical vindo dos bares - do sertanejo, passando pelo pop internacional, pagode e MPB clássico. Se deseja esticar a noitada, com direito a rodízio de drinks diferenciados por apenas R$ 69 ( caipirinha, flor de pitaya e cervejas), além de boa música ao vivo, indicamos o Meu Bhar Orla. Não vai se arrepender.

Instagram: @meubharorla

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 58, Centro

Funciona - de terça a domingo - horários variados ( consulte o instagram)

Preços: $$ ( de R$ de 20 a R$ 40, por pessoa)

Menores de 18 anos só acompanhados de um responsável legal

Não aceita pets



DOMINGO



8h - Feira de arte e artesanato

Feira Arte Santa - todo domingo na orla Carlos Altman/EM

Depois de ter tomado o delicioso café da manhã e feito o check-out no hotel, hora de visitar a Feira de Arte e Artesanato de Lagoa Santa. Aos domingos, de 9h às 16h, o local é ponto de encontro de moradores da cidade e turistas bem debaixo das árvores do Horto Florestal. Lá, com a orla fechada, acontece a tradicional Feira Lagoa Arte Santa. Com iniciativa da prefeitura da cidade, em parceria com a Associação de Artesãos Lagoa Santa, a feira de artesanato busca valorizar a riqueza da diversidade das manifestações artísticas e culturais da cidade. Em atividade desde 2010, a feira reúne diversos artesãos e artistas plásticos locais que comercializam e divulgam seu trabalho, além disso, o evento traz diferentes apresentações artísticas e musicais, sendo também um espaço de divulgação dos músicos locais. A feira oferece também aos visitantes a oportunidade de desfrutar de uma gastronomia variada e se refrescar com um chopp gelado de frente para a Lagoa Central.

Instagram: @feiralagoartesanta

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 1732, Orla da Lagoa Central, bairro Joana d’Arc

Funciona - todo domingo - 9h às 16h

Preços: Grátis

Aceita pets

9h - Arte e encanto

Artesanatos da loja A Casinha Carlos Altman/EM

Bem perto da Feira de Arte e Artesanato se encontra A Casinha – imagine um lugar que é puro encanto de aconchego e arte. A artista Mônica Birro não confecciona apenas objetos artesanais em forma de coração, bonecas, alces, almofadas, ela expõe em sua “casinha de desejos” pequenos objetos de ternura costurados à mão. Junto com Mônica, os bolsas e mochilas em tecido da Leda Prado e as peças em cerâmica da artista Lu Reis – objetos singelos que enfeitam e encantam nesse ambiente lúdico, com cheiro de frescor e poesia. E no local, ainda você vai encontrar admiráveis objetos de crochê da Trem Chique. E não é que é mesmo?

Instagram: @a.casinha e @lu_reis_ceramica @tremchic

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 1732, Orla da Lagoa Central, bairro Joana d’Arc

Funciona - de terça a sexta - 13h30 às 18h. Sábado - 8h às 18h. Domingo - 9h às 14h

Preços: $$ ( de R$ de 20 a R$ 40, por pessoa)

Aceita pets



9h30 - Caminho do Fidalgo

Caminho do Fidalgo Carlos Altman/EM

Hora de visitar a Gruta da Lapinha. Mas não faça pela MG-010, opte por outra rota, mais encantadora e mágica. Na zona rural de Lagoa Santa um caminho, que tem início bem em frente à Fazenda do Fidalgo e a Capela de SantAna, é todo coberto por arbustos e refúgio de trilheiros e amantes da natureza. A estrada, que foi usada pelos antigos bandeirantes e por onde Dom Pedro II passou em sua visita à região, em 1881. Com 800 metros de extensão, o túnel verde é um daqueles lugares que provoca a sensação de que o tempo parou. Ao redor somente o silêncio. De repente, é possível ouvir uma orquestra de cânticos de pássaros, som de cigarras e mugidos de vacas e bois da fazenda bem ali perto. Um lugar desconhecido por muitos moradores da cidade merece a sua visita.

10h - Gruta da Lapinha

Gruta da Lapinha Carlos Altman/EM

Uma das sete maravilhas da Estrada Real, a Gruta da Lapinha, em Lagoa Santa pertence ao Parque Estadual do Sumidouro, e desde 2022 passou a ter a gestão da concessionária Rota das Grutas Peter Lund, uma empresa do grupo Urbanes Parques. Desde então, ela assumiu os serviços de visitação, divulgação e manutenção do local. Com a transição, a concessionária oferece aos turistas explorar as profundezas da gruta, em visitas guiadas. Conhecer os registros paleontológicos no Museu Peter Lund e encarar experiências de aventura oferecidas pela agência Inhangatu. Com apenas 40 metros de profundidade e 511 metros de extensão, dos quais 300 são visitáveis. Ao todo são 9 salões iluminados por led que destacam as formas surrealistas das rochas que impressionam pela beleza. Tanto que os salões, galerias e labirintos foram batizados de acordo com o que as imagens sugerem, como por exemplo: Véu da Noiva, Cascata de Luz, Salão de das Cortinas, Couve-Flor, Presépio e Sino.

Instagram: @parquesumidouromg

Endereço: R. Nossa Sra. do Rosário, 1318-1452 - Lapinha

Funciona - de segunda a sábado - de 8h30 às 17h. Domingo - 10h às 18h

Preços: $$ ( de R$ de 20 a R$ 40, por pessoa)

Não aceita pets

11h - Rota das Doceiras

Rota das Doceiras da Lapinha Carlos Altman/EM

Todo domingo é dia de saborear, em exposição na Gruta da Lapinha, os deliciosos sabores das quitandeiras da Rota das Doceiras. Dona Lôra, Cássia, Vanessa, Adélia e Dona Roxa são nomes já conhecidos de muitos moradores de Lagoa Santa, principalmente quem já degustou alguma iguaria das quitandeiras da região como os famosos doces de leite, de pau de mamão, de jabuticaba ou goiaba. Com a criação da Rota das Doceiras, seus bolos, roscas, pães, compotas, geleias e suspiros foram projetados, merecidamente, ao estrelato. Desde 2017, através do Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, as quitandeiras tiveram o registro da prática de produção de Doces e Quitandas da Lapinha como Patrimônio Imaterial do Município. Maravilhas gastronômicas para levar para casa e se deliciar nas gostosuras adocicadas com tanto afeto,

Instagram: @rotadasdoceiras_lapinha

Endereço: R. Nossa Sra. do Rosário, 1318-1452 - Lapinha

Funciona - Domingo - 10h às 18h

Preços: $$ ( de R$ de 20 a R$ 40, por pessoa)

Não aceita pets

12h30 / Hora do almoço - Restaurante Brejão

Restaurante Brejão Divulgação

Lagoa Santa oferece uma variedade de bons restaurantes, podemos destacar o Brejão. Uma mistura de praia com Minas que toda a família vai gostar. No cardápio, surubim assado na telha com camarão, comidinha mineira temperada com aquele alho saboroso – não deixe de provar o frango com quiabo e a canjiquinha com costelinha e angu. Agora imagine um bosque, dentro dele dois lagos com peixes onde o visitante poderá ficar horas pescando ( e claro, devolvendo os peixes ao piscinão). Debaixo dos pés de manga, com muito verde ao redor, a sensação é de estar numa fazendinha ou sítio, longe dos centros urbanos. O Brejão é uma ótima oportunidade para curtir o domingo com a família, especialmente se você tem crianças. No espaço familiar, diversas aves, como patos, gansos e galinhas circulam livremente pelo ambiente. Além do curral com pôneis e cavalos.

Instagram: @restaurantebrejao

Endereço: R. Ester Pinto de Matos, 198 - Sobradinho

Funciona - Todos os dias, de 10h às 0h

Preços: $$ ( de R$ de 20 a R$ 40, por pessoa)

Aceita pets ( só na área coberta)



14h - Tour final no Mercadão Internacional

Mercadão Internacional Carlos Altman/EM

Para fechar o roteiro de 30 horas em Lagoa Santa, uma visita ao Mercadão Internacional, no Bairro Vila Ipê, já na saída da cidade para Belo Horizonte. O antigo Boing 737-200 estacionado no pátio do mercadão nos faz lembrar o quanto a cidade de Lagoa Santa está ligada à aviação. Inaugurado no final de 2021, o espaço gastronômico é ponto de encontro dos moradores locais e visitantes da cidade.

Inspirado nos modelos dos tradicionais “mercadões” existentes no Brasil e na Europa, o empreendimento ocupa uma área de 45 mil metros quadrados e se propõe a ser um centro comercial a céu aberto com opções de lazer, gastronomia e uma área externa para grandes eventos. Ao visitar o mercadão, o turistas terá a oportunidade de conferir uma gama de experiências como: artesanato, empório, casas de carne, peixaria, padaria artesanal, sacolão, cervejaria, casas de vinho e azeite, sorveteria, gastronomia regional e internacional – sendo mais de 20 opções de bares e restaurantes e lojas de moda.

Instagram: @mercadaointernacional.oficial

Endereço: Av. das Árvores, 290 - Bairro Jardim Ipê

Funciona - de terça a sábado - 10h às 22h. Domingo - de 10h às 20h

Preços: $$ ( de R$ de 20 a R$ 40, por pessoa)

Aceita pets