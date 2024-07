Uma briga entre dois cães acabou resultando na morte de um homem no Bairro Olaria, região do Barreiro, na capital, neste domingo. Um jovem de 21 anos, dono de um cachorro da raça pitbull, entrou em discussão com um vizinho, de 55 anos, tutor de outro animal atacado pelo pitbull, depois que o cachorro fugiu de casa.





O registro da Polícia Militar (PM) contêm duas versões para o fato. Testemunhas dão conta de que o falecido, Paulo Marcio dos Santos Gualberto, teria sido atingido por uma pedra na cabeça, enquanto o possível autor admite que atirou pedras contra a vítima, mas que o homem morreu ao cair no chão quando era perseguido pelo jovem.





Consta no Boletim de Ocorrência (BO) o relato do suspeito, que contou que, ao ver que seu cão, o pitbull, saiu de casa e partiu para cima do cachorro do vizinho, tentou conter a briga. Nesse instante, teria percebido uma pessoa, o primo da vítima, vindo ao seu encontro com um pedaço de pau, a fim de separar os animais, e a confrontou para evitar que o pitbull fosse agredido.



É no momento seguinte que começa o embate entre os vizinhos. O jovem, que não sabe explicar porque Paulo Marcio estava exaltado, pegou duas pedras a fim de se proteger e jogou contra ele que, conforme o suspeito, foi atingido na barriga.

Ele não sabe dizer onde foi parar a outra pedra. A vítima teria, segundo o suspeito, continuado com as agressões e, assim, começou a perseguição. Ao fugir, Paulo Marcio perdeu o equilíbrio, caiu no chão e, afirma o jovem, teria morrido na queda.





As testemunhas, por outro lado, reforçam que o falecido foi ao solo depois de receber uma pedrada na cabeça e que o jovem estava agressivo. Ao chegar ao local, a Polícia Militar encontrou o homem já caído na rua e os médicos do Samu tentaram reanimá-lo, fazendo massagem cardíaca, sem êxito. A perícia constatou escoriações na cabeça e no ombro do homem, que teve o corpo conduzido para o Instituto Médico Legal (IML).





O suposto autor foi preso em flagrante e o caso está sob investigação da Polícia Civil.