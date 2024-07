Um homem de 37 anos ficou preso às ferragens da carreta que conduzia e foi libertado por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), na tarde desse sábado (20/07), em Paraguaçu, no Sul de Minas.

O acidente ocorreu na altura do KM199 da MGC-491, a Rodovia do café, que liga Alfenas a Varginha. O local do acidente é uma longa subida com pontos de ultrapassagem apenas em terceiras faixas e beira de precipícios. A carreta carregava farelo de soja e ficou a beira de um barranco, sobre o guard-rail. Não se sabe quais as causas do tombamento.

"O Corpo de Bombeiros de Alfenas deslocou equipe para o local a fim de realizar o resgate do motorista, um homem de 37 anos, que estava sozinho na carreta. A cabine onde ele estava ficou deformada com o tombamento", informou a corporação.

Os bombeiros encontraram o condutor consciente e orientado, porém preso às ferragens. "Ele apresentava ferimentos na face e mão esquerda, além de ter o tórax pressionado entre o encosto do banco e as ferragens, e os membros inferiores presos na região do assento do banco", informa o CBMMG.

A equipe estabilizou o veículo, desligou a bateria e adentrou a cabine onde estava o motorista. "Após um trabalho minucioso, a vítima foi liberada das ferragens e retirada do veículo com segurança. A equipe do SAMU, que estava presente no local, assumiu os cuidados do motorista, encaminhando-o ao Hospital Alzira Velano, em Alfenas, para tratamento", informa.