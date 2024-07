O frio em Belo Horizonte levou a uma sensação térmica a quase zero grau na manhã deste domingo (21/07). Segundo informação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a Estação Cercadinho marcou 11,5ºC, mas a sensação chegou a 0,8ºC, no Bairro Olhos D`Água, no Barreiro, devido a condições de ventos e de umidade.

Clima seco e poucas nuvens predominam em Minas Gerais, bem como em Belo Horizonte, neste domingo (21/07). Mas a segunda-feira (22/07) os termômetros podem esquentar, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na capital mineira o domingo começou com poucas nuvens e temperatura de 11,4ºC na estação Pampulha e uma sensação de 13,4ºC. A máxima na capital deve chegar a 26°C e a umidade relativa do ar variar entre 90% e 30%.

Já são 93 dias sem chuva em Belo Horizonte e não há previsão de precipitações. Amanhã, a temperatura tende a subir ligeiramente, com previsão do Inmet de 13°C a 27°C e umidade entre 90% e 40%, mas com dias claros, sem nuvens.

O estado amanheceu com possibilidade de geada no Sul de Minas e nevoeiros na faixa leste desde o Sul, Zona da mata e vales dos Rio Doce, Jequitinhonha e Mucuri. À tarde a tendência é de poucas nuvens no leste e oeste e céu completamente aberto no centro, norte e sul do estado de Minas gerais, segundo o Inmet.