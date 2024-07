Bombeiros resgataram corpo de homem em local de difícil acesso no leito do Rio Doce, em Santana do Paraíso

Os corpos de duas pessoas foram resgatados de uma lagoa e do leito do Rio Doce. Segundo as primeiras informações eles não apresentavam sinais de violência, mas a polícia investiga os casos. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) atuou no resgate nesse sábado (20/07).

O primeiro caso ocorreu pela manhã, quando um pescador avistou um corpo boiando às margens do Rio Doce, em Santana do Paraíso, no Leste de Minas Gerais. Bombeiros estiveram no local e retiraram o corpo de um local de difícil acesso. A perícia da Polícia Civil foi acionada.

Outro encontro de corpo em manancial ocorreu por volta de 13h, em Sete Lagoas, onde um homem ainda não identificado boiava na lagoa do Bairro Brejão, na Avenida Canário. "Uma equipe de bombeiros esteve no local e recuperou o corpo de um homem a 20 metros da margem de um lago. A perícia foi acionada", informou o CBMMG.