Um acidente envolvendo um carro, uma caminhonete e uma carreta bitrem deixou três mortos e dois feridos em estado grave. A batida aconteceu no km 592, da MGC-120, em Ponte Nova, na Zona da Mata, nessa sexta-feira (19/07).



De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o condutor da carreta contou aos militares que seguia pela rodovia, com um carro à sua frente. Relatou que observou uma caminhonete vindo em alta velocidade no sentido contrário. O motorista da caminhonete teria perdido o controle da direção ao fazer uma curva para a esquerda, acabou invadindo a contramão e bateu de frente com o carro. Em seguida, colidiu contra a frente da carreta.





Morreram no local, a condutora e a passageira do carro e o condutor da caminhonete. Um passageiro da caminhonete e o motorista da carreta foram socorridos pelo Samu com lesões graves.