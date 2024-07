Um homem de 37 anos, cliente de um advogado morto com cerca de 20 disparos na porta do Fórum de Ibirité, na Grande BH, foi preso na manhã deste sábado (20/07), em Papagaios, cidade do Centro-Oeste de Minas Gerais a 140 quilômetros de Belo Horizonte.

Policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa localizaram e prenderam Diego Caldeira Hastenreter, vulgo "Guerreiro", suspeito de integrar quadrilhas da Região do Barreiro, em BH. Ele não resistiu à prisão.

Diego era cliente em vários processos do advogado criminalista Pedro Cassimiro Queiroz Mendonça, de 40 anos, assassinado no dia 27 de maio de 2024, nas proximidades do Fórum de Ibirité. Os dois tiveram desentendimentos relacionados à defesa do suspeito.

Na oportunidade, advogado tinha saído para o horário de almoço e foi flagrado por câmera de segurança posicionada na rua dos fundos fumando cigarro e checando seu telefone celular. Pouco depois, várias pessoas são vistas correndo do que seria o momento dos disparos que o mataram, em um ponto fora da área de visão da câmera.

A polícia afirma ter encontrado 30 cápsulas de munição 9 milímetros na cena do crime. Dois dias depois do crime, o carro suspeito de ter sido utilizado no crime, um Fiat Pálio roubado no dia 16 de abril em Matozinhos e que estava com placas clonadas foi abandonado e incendiado em Betim.

Advogado Pedro Cassimiro teve vários desentendimentos com o cliente suspeito de o matar Redes Sociais

Testemunhas relataram à polícia que ocorreram diversos desentendimentos entre o advogado e o cliente sobre sua defesa em processos criminais e outras questões envolvendo combinados. segundo informações teria tido uma audiência 11 dias antes do crime, mas como o advogado faltou à seção o seu cliente acabou julgado á revelia e por isso, em seu entendimento, sido prejudicado.

Em outro episódio a Justiça chegou a intimar o advogado a devolver um dos processos em que defendia Diego e que havia pedido vistas, sob pena de sofrer busca e apreensão policial.

O caso será encerrado na Delegacia regional de Pará de Minas. A Polícia Civil está anunciando uma entrevista coletiva para a próxima segunda-feira (22), em que irá revelar mais detalhes da investigação.