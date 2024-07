Um homem, de 29 anos, foi morto com vários tiros na cabeça, na noite dessa sexta-feira (19/7), na Rua Romero Gomes Vieira, Bairro Vila Mangueiras, Região do Barreiro, em Belo Horizonte.







Segundo o boletim de ocorrência, quando chegaram ao local, os militares viram a vítima caída de bruços, com ferimentos na cabeça e já sem vida. Conversando com moradores, os policiais receberam a informação sobre a identidade da vítima. Segundo vizinhos, o homem estaria muito alterado e mais cedo saiu pelas ruas do bairro, armado e atirando para o alto.





Os militares tentaram localizar familiares do homem, mas foram informados de que ele estava morando sozinho. Moradores relataram ainda que o homem estava sendo ameaçado por traficantes. Segundo o boletim de ocorrência, por se tratar de uma área considerada de ‘risco’, não foi possível colher o depoimento de testemunhas, já que elas se recusam a falar e sofrerem represálias.





Próximo ao local do crime foram identificadas câmeras de vídeo, mas no endereço ninguém atendeu ao chamado dos militares. Uma equipe da Delegacia de Homicídios esteve no local. A perícia recolheu alguns projéteis de bala calibre 9 mm. Segundo a perícia, a vítima foi atingida somente na cabeça. De acordo com levantamento feito pelos policiais, o homem teria envolvimento com o tráfico de drogas, receptação e homicídios.