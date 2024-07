Polícia Militar apreendeu dois menores por envolvimento no furto de uma loja no Buritis

Quatro pessoas, entre elas dois menores de 16 anos, usaram um carro para arrombar a loja Canal do Surf no Bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte, na madrugada desta sexta-feira (19/7). É o terceiro crime com a mesma dinâmica que ocorre em um mês na capital mineira.





Segundo a Polícia Militar (PM), os suspeitos utilizaram um Fiat Uno para, de marcha à ré, derrubar o portão e quebrar a porta de vidro da loja. Uma vez dentro do estabelecimento, eles furtaram roupas e acessórios, e fugiram em seguida.





A PM foi acionada e, ao chegar no local, colheram imagens das câmeras de segurança e depoimentos. Por meio de uma denúncia anônima, foram informados que uma pessoa, em posse de roupas roubadas, estava em uma residência na Favela da Ventosa, na Região Oeste da cidade.





A mãe de um dos suspeitos permitiu a entrada dos militares, que encontraram o menor em seu quarto. Ao ser questionado, o jovem admitiu a participação no crime e contou que os objetos roubados estavam na laje da casa, o que foi confirmado pelos policiais.





Uma arma também foi encontrada, mas o menor afirmou que não era dele, mas que estava guardando para alguém, não sabendo informar a identidade dela. Ele também confirmou a participação de outro menor na ação.





Os militares foram até a residência de um segundo suspeito e também o encontraram em seu quarto. O fruto do roubo foi encontrado em uma caixa próxima à sua cama.





Os dois menores foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Plantão de Ato Infracional. Não há informações sobre os outros dois suspeitos.





Arrombamentos com carros

Este é o terceiro caso de uso de carros para invadir comércio em Belo Horizonte. No dia 19 de junho, criminosos usaram um carro para arrombar a unidade de uma drogaria da Avenida Raja Gabaglia, altura do Bairro Santa Lúcia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.







Já no dia 3 de julho, a loja O Boticário localizada na Avenida Professor Mário Werneck, no Bairro Buritis, foi arrombada. A polícia apreendeu dois menores de idade em posse de drogas ilícitas e dois perfumes lacrados. As mercadorias e o veículo usado na ação foram recuperados.

A PM informou que, dentre os itens recuperados, estavam 18 produtos da loja, R$ 335 em dinheiro, 31 pedras de crack, 31 pinos de cocaína e 30 buchas de maconha.