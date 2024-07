Ladrão de joalheria é preso após perseguição entre Araguari e Uberlândia

Um homem foi preso e outras duas pessoas são procuradas por uma tentativa de assalto a uma joalheria em Araguari, nessa quinta-feira (18/7). Os suspeitos chegaram a atirar contra o dono do estabelecimento após reação do empresário. A joalheria fica na praça Manoel Bonito, no Centro da cidade do Triângulo Mineiro.



De acordo com a polícia, dois homens invadiram o local e anunciaram o assalto. Apesar de um deles estar armado, o proprietário da loja reagiu e começou uma briga com os criminosos. Um tiro foi disparado e feriu de raspão o empresário.

Os ladrões fugiram em um carro e em uma moto. Essa informação foi conseguida por meio de videomonitoramento da região, o que auxiliou uma força-tarefa para encontrar os assaltantes.

Um helicóptero e diversas viaturas fizeram bloqueio e buscas entre as cidades de Araguari e Uberlândia. Na região conhecida como Pau Furado, já em Uberlândia, os veículos foram reconhecidos e houve perseguição.

O suspeito na moto foi abordado e, com ele, estava uma máscara utilizada no crime. Após ser detido, ele confessou que estava na tentativa de roubo. A motocicleta tinha sido roubada na semana anterior em Uberlândia.

Os policiais descobriram que havia um casal no carro procurado. Eles fugiram pela mata e deixaram o carro para trás.