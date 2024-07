A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) abriu na última quinta-feira (18/7) licitação para a locação de cinco banheiros públicos automatizados e autolimpantes. Os equipamentos possivelmente serão instalados no Centro da cidade. Um estudo da Secretaria Municipal de Política Urbana (SMPU) definiu 18 possíveis locais para a instalação (confira abaixo).





A empresa vencedora do certame será responsável pela locação, instalação, operação e manutenção dos banheiros públicos. O contrato será de 12 meses, podendo ser prorrogado a até no máximo cinco anos.





Atualmente, BH tem apenas quatro banheiros públicos em funcionamento, todos na Orla da Lagoa da Pampulha. Outros três foram desativados, de acordo com a PBH, devido a depredações.





Como serão os banheiros





Conforme diz o edital da licitação, que terá sessão pública dia 7/8, os banheiros públicos que serão contratados deverão ter quatro características primordiais:





Ser automatizados, dispondo de portas automáticas acionadas por botoeiras e de sensores de presença para acionamento da iluminação, torneiras, dispensadores de sabonetes e secadores de mão;

Ser autolimpantes, contando com sistemas automáticos de limpeza do piso e da bacia sanitária, por meio de aspersão de água e produto químico de limpeza;

Ser antivandalismo, utilizando materiais e tecnologias específicas para resistir a danos intencionais. Devem dispor, por exemplo, de estruturas em aço inoxidável, como pias e vaso sanitário, não sendo permitido equipamentos em louça/porcelana;

Ser sustentáveis, promovendo uso eficiente de água e energia elétrica, por meio de torneiras com sensor de presença e outros dispositivos



O custo mensal estimado para cada banheiro é de R$ 18,7 mil reais por mês. A operação das cinco unidades devem custar cerca de R$ 1,1 milhão por ano.





Como será a operação





O funcionamento regular dos banheiros públicos deverá ser de 6h às 22h, todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados, mas esses horários poderão ser flexibilizados em situações específicas, como aumento ou diminuição da demanda, eventos especiais, shows, feiras, entre outros.





A segurança e a higiene dos banheiros serão de responsabilidade da empresa contratada, que também deverá fornecer insumos como desinfetantes e papel higiênico. Os custos de água, esgoto e energia para a operação ficarão a cargo da prefeitura.

Onde serão instalados





Ainda não foi decidido em quais lugares os banheiros públicos serão instalados, mas a Secretaria Municipal de Política Urbana (SMPU) definiu 18 locais possíveis. Todos estão dentro do perímetro do Programa Centro de Todo Mundo, iniciativa que visa revitalizar a região central da cidade. Entre os locais possíveis estão as imediações da Rua Sapucaí, da Praça da Rodoviária, da Estação Central, no quarteirão fechado da Praça Sete e dentro do Parque Municipal.





De acordo com a PBH, os estudos para a seleção destes locais foram feitos considerando diversos critérios, incluindo a disponibilidade de espaço para a circulação de pedestres, a visibilidade do trânsito, a visada de bens tombados, o acesso a redes de água e esgoto, a topografia e a proximidade a equipamentos que possuam um grande movimento de pessoas.





Confira no mapa abaixo a localização dos 18 locais possíveis de instalação dos banheiros públicos no Centro de Belo Horizonte:









Banheiros atuais





Atualmente, Belo Horizonte tem 7 conjuntos de banheiros sob os cuidados da Subsecretaria de Zeladoria Urbana, mas apenas 4 estão em funcionamento. Todos estão localizados na Avenida Otacílio Negrão de Lima, na Orla da Lagoa da Pampulha, nos mirantes Bem-te-vi, Biguá, das Garças e Sabiá. Os que estão desativados ficam na Praça Dino Barbieri e na Praça da Geralda da Mata, ambos na Orla da Pampulha, e no Baixio do Viaduto Santa Tereza, no Centro.





BH conta também com 39 conjuntos de banheiros públicos instalados fora das ruas, em parques. Outros 26 banheiros químicos são instalados durante os finais de semana pela cidade.





Em junho do ano passado, a prefeitura abriu uma consulta pública em busca de interessados em instalar banheiros públicos na cidade em troca de explorar 80 engenhos de publicidade e nove quiosques comerciais.

Banheiro público próximo à Praça Sete está fechado há sete anos Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

O que diz a PBH





A Prefeitura de Belo Horizonte disse, em nota, que “reconhece a importância e a demanda por banheiros públicos acessíveis e já realizou estudos para indicar a localização mais adequada para o atendimento da população, especialmente nos locais de maior concentração de pessoas”.





A PBH também ressalta que os prédios públicos da administração municipal também possuem banheiros que podem ser utilizados pela população.