Banheiro público da Praça Sete está fechado há cinco anos

O banheiro público fica em uma galeria no quarteirão fechado da Rua Rio de Janeiro (foto: Luiza Rocha/EM/DA Press)

O banheiro público fica em uma galeria no quarteirão fechado da Rua Rio de Janeiro (foto: Luiza Rocha/EM/DA Press)

Lojistas, comerciantes e pedestres reclamam da situação doda, no Centro da capital mineira para atendimento à população, fechado há mais de cinco anos. O sanitário fica dentro de uma galeria no quarteirão fechado daO vendedor Alexandre Lúcio Santos, de 46 anos, disse que a procura por banheiro é grande. ''Quando fechou, as pessoas iam no Uai (na Avenida Amazonas). Mas, devido à pandemia, os sanitários de lá foram fechados. As pessoas precisam ir à Rodoviária ou ao Shopping Cidade. Os dois são pagos'', contou.Ele ainda contou que equipes da prefeitura visitaram o local no ano passado paramas não foi reaberto até então. A situação foi averiguada, nessa quinta-feira (12/8), pelaO vendedor João Victor de Souza Oliveira, de 27, trabalha na galeria há oito anos. ''O banheiro era muito bom. A procura é muito grande. Além disso, ajudava no movimento da galeria.''''Banheiro público é um tema de saúde! É a garantia do direito básico ao saneamento, principalmente para a população em situação de rua e trabalhadores ambulantes. Estamos na luta por reabri-lo'', disse a vereadora Bella Gonçalves nas redes sociais.A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou, por meio de nota, que vem estudando possibilidades para a implantação de mobiliário urbano para atender à demanda por banheiros públicos, especialmente nos locais de maior concentração de pessoas.''Esclarece, no entanto, que a sua efetivação deverá envolver análises e considerações mais complexas, considerando a grande incidência de atos de vandalismo, recorrentes nestes equipamentos'', disse