Belo Horizonte amanheceu neste sábado (20/07) com os termômetros marcando 11ºC, a segunda temperatura mais baixa do ano, segundo a Defesa Civil de BH. O registro foi no Aeroporto da Pampulha, às 7h.

É a quarta vez que se chega a tal temperatura, sendo todas em julho - as anteriores nos dias 5, 15 e ontem. O frio mais intenso do ano foi de 10,4 °C, no dia 1º de junho. O domingo deve se de temperaturas um pouco mais quentes, com previsão de 13°C a 26°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Fez frio em vários locais da capital mineira. Na estação Cercadinho/INMET, a temperatura mínima foi 12,9 °C com sensação térmica de 8,1 °C, às 5h. Na estação Pampulha/INMET, a temperatura mínima foi 11,5 °C com sensação térmica de 13,5 °C, às 7h.

"A previsão meteorológica indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado com sensação de frio ao amanhecer e à noite, além de baixa umidade relativa do ar, à tarde. A temperatura máxima estimada é de 27 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 30% à tarde", informou a Defesa Civil de BH.