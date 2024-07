A Polícia Militar foi acionada depois que pedestres viram um corpo na entrada do túnel exclusivo para ônibus do Move, no Complexo da Lagoinha

O corpo de uma mulher foi encontrado na manhã deste sábado (20/7), na entrada do túnel exclusivo para ônibus do Move, no Complexo da Lagoinha, Bairro Colégio Batista, Região Nordeste de Belo Horizonte. A vítima ainda não foi identificada, mas tinha características de estar em situação de rua e aparentava ter entre 30 e 40 anos, de acordo com a Polícia Militar.







Quando os policiais chegaram ao local encontraram o corpo na calçada, coberto parcialmente por cobertores e com manchas de sangue coagulado. Havia sinais aparentes de violência.





O Samu foi acionado e constatou a morte. Perícia e rabecão também estiveram no local. Segundo o boletim de ocorrência, havia várias perfurações no abdômen, nádegas, mão esquerda e nuca, além de cortes profundos no rosto e pescoço. A mulher usava uma bolsa com alguns pertences, mas sem documentos de identificação.





Dois homens em situação de rua que costumam dormir na região disseram aos policiais que não ouviram pedidos de socorro ou gritos durante a madrugada. Também não reconheceram a vítima. Uma equipe da Delegacia de Homicídios esteve no local para recolher informações. A bolsa foi levada pela perícia.





De acordo com o boletim de ocorrência, provavelmente, o homicídio tenha acontecido em outro local e o corpo foi transportado para o túnel, já que as testemunhas não ouviram gritos de socorro durante a madrugada e a quantidade de sangue espalhada no local era, relativamente, pequena para uma lesão profunda no pescoço.