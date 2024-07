Polícia Militar colocou uma escada para o homem descer do esconderijo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 46 anos, que estava foragido da Justiça por dívida de pensão alimentícia, foi encontrado escondido na laje de uma casa em Caldas Novas (GO). A prisão dele foi realizada na última segunda-feira (15/7), mas o caso foi divulgado nessa quinta-feira (18/7).





Homem foi detido pela Polícia Militar de Goiás após mandado de prisão expedido pela Justiça de Minas Gerais, onde tramita a ação. Vídeo do momento da apreensão mostra quando o preso sai de um buraco no teto da residência com um par de sapato nas mãos e desce por uma escada colocada pelos agentes.





O preso estava escondido na laje da residência de sua atual companheira. Ainda segundo a PM-GO, a mulher teria se recusado a abrir o portão do imóvel para a entrada dos agentes, mas foi convencida pelos familiares a colaborar com a ação policial.





Após a prisão, o homem foi levado para o presídio de Caldas Novas. A Polícia Penal de Goiás não informou se ele será transferido para alguma penitenciária de Uberlândia (MG), cidade em que tramita a ação pelo não pagamento de pensão alimentícia, ou se permanecerá à disposição da Justiça goiana.





Como o suspeito não teve a identidade divulgada, não foi possível localizar a defesa. O espaço segue aberto para manifestação.