O bebê estava brincando no quintal





Um bebê de apenas um ano morreu na tarde dessa quinta-feira (18/7) após cair em uma cisterna de aproximadamente 20 metros de profundidade em Curral de Dentro, no Norte de Minas Gerais.





A Polícia Militar (PMMG) foi acionada depois que a criança chegou sem vida à unidade de saúde da cidade. Segundo o Boletim de Ocorrência, a mãe do menino disse aos militares que a queda ocorreu na casa da avó. O bebê estava brincando no quintal, acompanhado de outra criança, quando desapareceu.

Ao procurarem pelo bebê, perceberam que ele havia caído na cisterna. Segundo o B.O, um homem entrou no reservatório, que tem cerca de nove metros de água, e conseguiu resgatar a criança, mas ela já estava morta.





A mãe e a avó informaram que estavam em casa no momento do acidente, mas não perceberam quando a criança caiu. Após a confirmação da morte pela médica que o atendeu, o corpo do menino foi liberado para a família.





Como não havia sinais de lesões violentas e o socorro já havia sido prestado, a perícia da Polícia Civil (PCMG) não compareceu ao local.