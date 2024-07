A Justiça determinou o afastamento do secretário de Defesa Social de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, William Soares Santos. O até então chefe da pasta foi indiciado por assédio sexual contra uma mulher de 40 anos, que ele teria mordido o seio em março deste ano. O Executivo municipal recebeu a intimação judicial nessa quinta-feira (18/7) e cumpre a decisão.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) informou que o caso ainda está em fase de inquérito e, além do afastamento da pasta e a proibição de exercer qualquer função pública até o fim das investigações, William não poderá se aproximar e nem ter contato com as vítimas.





Oito funcionárias da prefeitura já denunciaram o secretário por assédio e todas formalizaram boletins de ocorrência, porém nenhuma medida havia sido tomada até o momento. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), há outros três inquéritos em andamento, que tramitam em sigilo, sobre casos de importunação sexual envolvendo William. “Tão logo sejam concluídos, outras informações poderão ser divulgadas”.





Segundo os relatos, as mulheres eram chamadas de “burras” e “jumentas”, e que “comiam capim”, quando cometiam algum erro. Além disso, o secretário de Defesa Social teria entoado falas constrangedoras como “já transou hoje?” e “você está precisando gozar”. Uma mulher, em período de amamentação do filho, relatou que ele pediu para “mamar” e que queria “leitinho quente”.

Após as denúncias, as mulheres foram realocadas para outros departamentos da prefeitura. Elas evitavam se expor publicamente, mas, ao saber das queixas, o secretário expôs as denunciantes em sua rede social, mostrando os rostos delas e dizendo que tudo se tratava de uma perseguição política.





À época, a Prefeitura de Vespasiano informou, em nota, que não havia determinado nenhum afastamento "considerando o direito constitucional de defesa e presunção de inocência".

O Estado de Minas tentou encontrar o advogado de William Soares Santos e não teve retorno. O espaço continua aberto.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice