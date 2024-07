Uma mulher de 30 anos jogou álcool e ateou fogo no namorado, de 34, neste domingo (21/7), em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. A ação da mulher aconteceu após o homem tentar enforcá-la.







A suspeita contou aos policiais que os dois namoram há cerca de quatro anos. Ontem, por volta das 15h, o namorado foi até a casa dela e os dois beberam cerveja. Por volta das 2h da madrugada, ela pediu que o namorado fosse embora, mas ele se recusou.





O casal começou a discutir e ele teria apertado o pescoço dela tentado enforcá-la. A mulher então esperou ele virar de costas para acender um cigarro, pegou um vidro de álcool que estava no guarda-roupa e jogou nele. Em seguida, acendeu um isqueiro e também atirou contra o namorado.

Ainda segundo o relato da mulher, o homem se jogou no chão e o fogo se alastrou pelo quarto. Ela pegou um balde, encheu de água e começou a jogar nele, na tentativa de apagar o fogo. Como o homem estava gritando muito, ela decidiu acionar o Samu e a polícia.

Um adolescente, filho da mulher, contou aos policiais que ele e os irmãos estavam dormindo, quando acordaram e perceberam que o quarto da mãe estava pegando fogo. Ela teria pedido que o jovem a ajudasse a apagar as chamas.





Perguntada pelos militares se queria matar o namorado, a mulher respondeu que sim. Disse ainda que só jogou água nele porque as chamas se alastraram pela cama. Alegou que se tivesse uma arma, ele estaria morto, pois ela “é mulher e não uma vagabunda para apanhar de homem”.





A mulher foi levada para o hospital e atendida. O estado de saúde do homem é considerado grave. Ele precisou ser sedado, por isso não foi ouvido pelos policiais. Os filhos da mulher foram entregues ao pai. A perícia foi acionada. A mulher foi presa e levada para a delegacia.