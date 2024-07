Um acidente envolvendo um ônibus, uma carreta e um carro deixou vários feridos e interditou a pista da rodovia BR-116 em Catuji, no Vale do Rio Mucuri, a 57 quilômetros de Teófilo Otoni.

A quantidade de feridos ainda não foi informada, pois muitos feridos foram levados por ambulâncias e feridos leves dispensaram atendimento. O Km 221, onde ocorreu a batida, é considerado um dos segmentos violentos da rodovia e já registrou três acidentes graves em 2024, contra dois do ano passado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a carreta transportava caixas de papel de pizza e colidiu contra um ônibus que seguia de Belo Horizonte para Medina, no Vale do Jequitinhonha, e um veículo de passeio. "Uma das vítimas apresentava suspeita de fratura na pelve e no fêmur. A vítima foi imobilizada e, após ser estabilizada, foi encaminhada para o hospital Santa Rosália, em Teófilo Otoni", informou a corporação.

Muito óleo foi derramado na pista e, por isso, o sentido Teófilo Otoni foi interditado. As caixas de pizzas vazias ficaram esparramadas no asfalto e os ocupantes do veículo, sentados pela via e acostamentos com as bagagens. "Uma equipe de bombeiros permaneceu no local para realizar a lavagem da pista, devido à grande quantidade de óleo derramado, o que poderia causar novos acidentes", informou o CBMMG.

O local do acidente é sinuoso, um trecho aberto de fortes subidas e descidas no vale do Rio Preto. Só em 2024, o trecho do acidente matou duas pessoas e feriu uma em dois acidentes rodoviários ocorridos em janeiro. No primeiro deles, no dia 4, um carro não conseguiu fazer a curva, saiu da pista e se chocou contra o barranco. O motorista ficou gravemente ferido e foi levado de ambulância para o hospital.

Apenas três dias depois, no dia 7, por volta de 5h50, uma carreta tombou ao não conseguir escapar do acostamento numa curva na descida. Não se sabe se a causa foi a tentativa de desviar de outro veículo que fazia ultrapassagem em trecho proibido, na contramão. O veículo teve a cabine destruída. O motorista e um outro ocupante morreram.

Em 2023, esse mesmo trecho registrou dois acidentes que feriram oito pessoas. No primeiro, em 27 de agosto, dois carros bateram de frente na curva deixando três pessoas com ferimentos graves e duas com ferimentos leves. Era um domingo chuvoso, de madrugada, por volta de 3h15. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) aponta que o motorista que causou o acidente tinha ingerido bebida alcoólica.

No mês seguinte, em 6 de setembro, uma quarta-feira de manhã, quatro veículos se envolveram em um acidente com três feridos. Era por volta de 7h30 e o dia estava nublado. Um dos veículos invadiu a contramão para ultrapassar na faixa contínua e, ao tentar desviar dos veículos que vinham em sentido oposto, bateu na lateral deles.



Reportagem em atualização