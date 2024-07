O vereador de Divinópolis, Zé Braz (PL), morreu em um acidente de moto na noite desse sábado (20/7), no centro da cidade. Ele perdeu o controle da direção e bateu em um canteiro central na Rua Goiás. Conforme o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), quando a equipe chegou, o parlamentar já estava inconsciente e em parada cardiorrespiratória.





Os profissionais da Unidade de Suporte Básico (USB) realizaram manobras de ressuscitação até a chegada da Unidade de Suporte Avançado (USA), mas sem sucesso.



O velório será realizado na comunidade de Buriti, zona rural de Divinópolis, onde o vereador cresceu e passou grande parte da vida.

Quem era o vereador Zé Braz?

Vereador de Divinópolis morre em acidente de moto Rede de Noticias



José Braz tinha 45 anos e era solteiro. Natural de Divinópolis, cresceu na Comunidade Buriti. O vereador estava no primeiro mandato. Eleito pelo Partido Verde (PV), recebeu 1.871 votos nas eleições de 2020.





Atualmente, estava filiado ao PL. Zé Braz ocupava a Mesa Diretora como Primeiro Secretário e também na presidência da Comissão Permanente de Saúde. Zé Braz também foi chefe do Conselho de Desenvolvimento por cinco anos.



Carreira na enfermagem





Em 2006, ele concluiu o Curso Técnico em Enfermagem, onde exerceu o nível técnico até 2009, ano em que deu início à graduação em enfermagem. Em 2012, graduou-se e, em 2015, pós-graduou-se em enfermagem oncológica. Atuando sempre na área da enfermagem, desde 2010 era concursado da Prefeitura de Divinópolis. Lá, trabalhou em setores da Secretaria Municipal de Saúde. Passou pela clínica São Bento Menni e pela chefia de Regulação da pasta.





José Braz também recebeu quatro títulos de reconhecimento pela Câmara Municipal, sendo eles Profissional da Saúde, em 2015; Servidor Destaque, em 2016; Moção Congratulatória, em 2016; e Profissional da Saúde, em 2019.



Câmara decreta luto

O presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia, decretou luto de cinco dias pelo Poder Legislativo Municipal e bandeira a meio mastro em homenagem ao vereador Zé Braz. Em nota, lamentou o ocorrido e disse que o parlamentar deixa um legado de serviço público: "Neste momento de profunda dor, expressamos nossos sentimentos à família, amigos e colegas de Zé Braz. Que seu legado de serviço público e comprometimento com a nossa comunidade permaneça como inspiração para todos nós.", finaliza a nota da Câmara.



O deputado federal Domingos Sávio, presidente estadual do PL, expressou pesar: "Consternado com a notícia, o PL Minas, através do seu presidente Domingos Sávio e demais correligionários do vereador, expressa seu profundo pesar e sentimentos aos amigos e à família do vereador Zé Braz, que deixa um legado de muito trabalho e respeito em Divinópolis."



O PV, partido pelo qual ele foi eleito, também se manifestou: "Nossos pensamentos estão com a família e os amigos do vereador Zé Braz neste momento difícil. Ele deixa um legado de serviço à comunidade e será lembrado com carinho por todos nós."



Em redes sociais, o prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo (Novo), postou um vídeo em homenagem ao vereador e declarou: "Sem chão, sem palavras. Descanse em paz, Zé."



Morre vereador do Sul de Minas



Na madrugada de sexta-feira (19/7), outro grave acidente também tirou a vida de um vereador, Marciano Aparecido da Silva (Solidariedade), de Camanducaia, no Sul de Minas. A ocorrência foi na Fernão Dias, no km 914,5.





De acordo com a Arteris, concessionária responsável pela rodovia, o acidente envolveu uma carreta, um carro e uma motocicleta. Marciano pilotava a moto e, após a colisão, foi atropelado pelos veículos.