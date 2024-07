Uma tentativa de assalto no Viaduto do Gasômetro, via que dá acesso a Ponte Rio-Niterói e a Avenida Brasil, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, terminou com dois feridos e um carro com mais de 20 marcas de tiro em seu para-brisa e capô. A ação criminosa aconteceu por volta das 6h da manhã deste domingo (21), no sentido Niterói da via.

Segundo informações, os assaltantes tentaram roubar um veículo de um policial, que reagiu. O PM estava em um carro da marca Jeep e reagiu a tentativa de assalto dos criminosos.

Segundo as primeiras informações, uma das vítimas teve ferimentos na perna e na cabeça. A outra pessoa baleada, teve ferimentos leves.

A reportagem da Super Rádio Tupi procurou a PM para mais informações, mas até o momento, a corporação ainda não se manifestou sobre o caso.