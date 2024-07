Vitor Soares do Nascimento recebeu alta do CTI hoje depois ser atingido por uma estaca na cabeça

O pedreiro Vitor Soares do Nascimento, de 28 anos, que foi atingido por uma estaca de madeira na cabeça, descreveu os momentos de tensão que passou após o acidente.

“Só tive noção de que quase morri quando vi as fotos do meu acidente. Quando abri os olhos no hospital achei que estivesse no céu. Fui um milagre”, disse Vitor, em entrevista ao jornal O Globo publicada neste sábado (20/7).

O acidente ocorreu após o telhado de uma obra onde Vitor trabalhava desabar, em Mangaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no dia 11 de julho.

Após o acidente, o pedreiro foi encaminhado para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Prestes a receber alta, ele diz o que tem mais saudade.

“Estou com saudades de casa e da minha filha. Quero voltar logo. Acidentes acontecem, mas é necessário cuidado. Não sei se quero voltar a trabalhar com isso. Tenho medo de não ter uma segunda chance. Estou feliz de ter vivido de novo”, afirmou.

O caso de Vitor é semelhante ao episódio ocorrido em 2012, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. Na ocasião, um operário de 24 anos teve a cabeça perfurada por um vergalhão e sobreviveu sem sequelas.

Neste acidente, a barra de ferro entrou pelo crânio e saiu entre os olhos.