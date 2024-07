Um adolescente morreu atropelado por um ônibus segundos após furtar o celular de um idoso, de 71 anos, na Zona Oeste de São Paulo.

Imagens de câmeras de segurança mostram o rapaz, de 17 anos, roubando o celular de um idoso que usava o aparelho, na região da Lapa. Caso aconteceu na manhã dessa sexta-feira (19/7).



Segundos depois do crime, o adolescente foge e atravessa a rua Domingos Rodrigues, sem perceber a passagem do ônibus, que ainda tentar frear antes do atropelamento.

O adolescente chegou a ser encaminhado ao Hospital da Brasilândia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso foi registrado no 91º Distrito Policial.