Idosa baleada em assalto na casa lotérica em Copacabana, no Rio de Janeiro, foi levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 71 anos foi baleada durante um assalto a uma lotérica em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira (19/7).





Dois homens assaltaram uma lotérica localizada na Rua Barata Ribeiro, área nobre da capital. Durante a ação criminosa, um dos suspeitos estava com uma granada na cintura. Houve troca de tiros entre os criminosos e a polícia, e uma bala atingiu a vítima na perna direita. As informações são da Polícia Militar do Rio de Janeiro.





Vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Centro. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio informou que o estado dela é considerado "estável". A mulher não teve a identidade divulgada.





Um suspeito também foi baleado durante a troca de tiros. O homem, que foi encontrado caído na rua, estava com a granada presa na cintura. O explosivo foi apreendido pela polícia e o suspeito foi levado para a delegacia. A PM não informou qual o estado clínico dele e se ele recebeu atendimento médico.





O homem preso tem 34 anos e 24 anotações criminais. Ainda segundo a polícia, ele tem em sua ficha criminal quatro passagens por associações para o tráfico de drogas, 11 por furto, seis por tráfico de drogas e outras três apreensões de quando era menor de idade. Como o nome não foi divulgado, não foi possível localizar a defesa. O espaço segue aberto para manifestação.









O segundo criminoso conseguiu fugir e, até o momento, não foi localizado. A PM conseguiu recuperar uma quantia em dinheiro subtraída pelos assaltantes da lotérica -o valor exato não foi revelado.





O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana). A reportagem procurou a Polícia Civil do Rio para pedir mais informações, mas não obteve retorno.