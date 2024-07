Terremoto no Chile pôde ser sentido por moradores do Distrito Federal

O terremoto de magnitude 7.3 na escala Richter, que atingiu o norte do Chile na noite de quinta-feira (18/7), também foi sentido por moradores do Distrito Federal. É o que afirmam relatos feitos nas redes sociais.

De acordo com usuários do X que moram em Brasília, o tremor pode ser sentido na Asa Norte e na Asa Sul por volta das 23h da quinta-feira.

“Alguém mais de Brasília também sentiu um leve terremoto agora?!!!”, questionou uma usuária. Em resposta, um homem afirmou que “sim, tremeu aqui, moro na Asa Norte”. A mulher diz que também sentiu e que mora na Asa Sul. “Tremeu legal por aqui”, disse.

Na sequência, outros usuários também afirmaram ter sentido o tremor. Um homem afirmou que sentiu a mesma sensação de quando viveu um terremoto no Chile.

“Sim, na hora me assustei, pois já havia passado por um terremoto quando visitei o Chile...foi a mesma sensação”, pontuou.

Moro na asa sul, sexto andar. Tremeu legal por aqui kk — lari viu o blink (@larivegas) July 19, 2024

De acordo com George Sand, professor do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), o DF registrou um tremor de 2.5 magnitude. A informação é do g1.

O terremoto teve epicentro a 160km de profundidade, o que teria reduzido o seu poder destrutivo. O abalo teve reflexos no Brasil e pôde ser sentido também em São Paulo, nos bairros de Perdizes, Pompei e Mooca, na Zona Oeste da capital paulista.