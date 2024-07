A cidade mineira é marco da história colonial brasileira, representando a riqueza do Ciclo do Ouro no século 18. A cidade é Patrimônio Mundial da UNESCO, preservando um legado histórico significativo. Além de sua importância cultural, Ouro Preto promove eventos como festivais e celebrações religiosas, atraindo visitantes. A combinação de história, arte e turismo faz de Ouro Preto um destino imperdível no Brasil. Sua arquitetura barroca e igrejas ornamentadas atraem turistas, refletindo a cultura e a arte da época.





Já Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, é conhecida por sua arquitetura moderna e planejamento urbano inovador. A cidade é famosa por sua rica gastronomia, especialmente o famoso "pão de queijo" e a tradição dos bares. Com diversos parques e espaços culturais, como o Circuito Cultural Praça da Liberdade, BH oferece uma vida cultural vibrante. Além disso, sua localização privilegiada facilita o acesso a montanhas e cidades históricas. A mistura de modernidade e tradição torna Beagá um destino atraente para turistas e moradores.







Mais da metade do ano de 2024 já passou. Portanto, este é o momento ideal para realizar uma análise destes primeiros seis meses e nos preparar para o novo semestre que vem pela frente. De acordo com a Civitatis, plataforma em vendas de passeios em português pelo mundo, os dados de comportamento dos seus usuários indicam mudanças nos hábitos de viagem dos brasileiros. Comparado ao mesmo período de 2023, os rankings de destinos mais reservados apresentam novos destinos em posições de destaque.







Entre os destinos nacionais, São Luís e Ouro Preto se destacaram no primeiro semestre, agora entre os dez destinos com mais reservas de atividades no Brasil. Alberto Gutiérrez, CEO da Civitatis, comenta: “É muito interessante observar dois destinos de turismo histórico e cultural conquistarem seu espaço neste ranking. De forma geral, sabemos que os brasileiros que viajam dentro do próprio país tendem a priorizar cidades de praia. Com isso, percebemos que outros tipos de lugares começam a ganhar relevância.”







Nos destinos internacionais, o destaque foi o crescimento de Santiago e a entrada de Nova York e Cusco no ranking, destinos que não estavam entre os dez mais reservados no primeiro semestre de 2023. Segundo Gutiérrez, o foco dos brasileiros em viagens internacionais continua sendo as Américas e a Europa. Contudo, este ano, observa-se que Santiago, Nova York e Cusco têm se destacado no mercado de atividades turísticas entre os viajantes brasileiros.







Top 10 destinos nacionais

Também Patrimônio pela Unesco, Conjunto Arquitetônico da Pampulha, como a Casa Do Baile, merece uma visita Gladyston Rodrigues/EM





Rio de Janeiro, RJ

Salvador, BA

São Paulo, SP

Paraty, RJ

Brasília, DF

Foz de Iguaçu, PR

São Luís, MA

Ouro Preto, MG

Recife, PE

Belo Horizonte, MG





Top 10 destinos internacionais





Roma, Itália

Buenos Aires, Argentina

Paris, França

Santiago, Chile

Lisboa, Portugal

Londres, Inglaterra

Nova York, Estados Unidos

Madri, Espanha

Cusco, Peru

Barcelona, Espanha





Sobre a Civitatis

A Civitatis é uma plataforma online de visitas guiadas, excursões e atividades em português nos principais destinos do mundo, com mais de 90.000 atividades em 3.800 destinos de 160 países.