A história sobre a briga entre o Homem-Aranha e outro homem na noite deste sábado (20/7) em Belo Horizonte gerou grande repercussão dentro e fora das redes sociais. O acontecimento foi amplamente divulgado e chama a atenção pelo caráter curioso. O embate aconteceu na estação de metrô Carlos Prates, na região Noroeste da capital.



David Alan Martins de Lana trabalha com recreação e saía de um evento onde estava com a fantasia do super-herói. Ele se dirigiu ao metrô para voltar para casa. Enquanto aguardava o transporte, foi surpreendido por Rafael Augusto Reis da Mata, que se aproximou e disse: "se você é o Homem-Aranha, eu sou o Batman". Neste momento, Rafael desferiu um soco em David, que quebrou a máscara do personagem, e eles começaram a brigar.



Conforme registro no Boletim de Ocorrência, Rafael contou uma versão diferente. A tensão teria começado porque David, ao encontrá-lo na plataforma do metrô, jogou barbantes em sua direção, como se fossem teias, ao que ele comentou: "Que doideira, um homem vestido de Homem-Aranha e jogando teia". David teria retrucado: "Isso é por causa de seus pelos púbicos."

Rafael conta que saiu de perto, mais David seguiu o incomodando em suas palavras. Nesse momento se inicia o embate, segundo o relato de Rafael.



O homem vestido com o personagem acabou jogando o seu oponente na linha férrea, na intenção de afastá-lo, como conta David no registro policial. Os seguranças do metrô foram chamados, se aproximaram e, quando chegaram perto de Rafael, ele ainda jogou pedras na direção de David e nos seguranças.



De acordo com a versão de Rafael, os agentes o tiraram dos trilhos, ele entrou de novo em luta corporal com David, que o jogou novamente na linha férrea. Depois, Rafael foi algemado, mas correu, até que o Homem-Aranha o segurou, lhe deu-lhe um mata-leão, contendo-o até a chegada dos seguranças, mais uma vez. Rafael fala sobre o uso abusivo de força pelos seguranças e admitiu que estava alterado, inclusive que tem problemas psiquiátricos.



Testemunhas contaram que uma funcionária da empresa responsável pelo metrô visualizou a briga e solicitou a presença dos seguranças da estação. Eles tentaram conter a violência advertindo verbalmente, sem êxito. A Polícia Militar relata o estado alterado de Rafael, que precisou ser imobilizado, e David acatou as ordens dos seguranças, foi para o andar de cima da estação com o intuito de parar a briga. Com Rafael ainda exaltado, foi solicitado o apoio da PM.



Rafael foi levado para a UPA Oeste e o Homem-Aranha dispensou atendimento médico. Os dois foram conduzidos pela PM para a Delegacia da Polícia Civil.