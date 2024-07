Belo Horizonte registrou a menor temperatura do ano nesta segunda-feira (22). De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima pela manhã foi de 10°C, às 6h, no aeroporto da Pampulha. Até o momento, a menor temperatura do ano na capital tinha sido 10,4°C, no dia 1° de junho.



Na estação Cercadinho, Região Oeste, a temperatura mínima foi 13,3°C, com sensação térmica de 5,5 °C, às 5h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Já na estação Pampulha, a menor temperatura foi de 14,3°C, com sensação térmica de 15,6°C, às 4h.

A previsão meteorológica para esta segunda-feira (22/07) indica que o dia será de céu claro com sensação de frio ao amanhecer e à noite, além de baixa umidade relativa do ar, à tarde. A máxima estimada é de 27 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 25%.

Confira as menores temperaturas de BH, em 2024

1°: 10°C - 22/07/2024

2°: 10,4°C - 01/06/2024