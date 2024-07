O “Homem-Aranha” que se envolveu em uma briga no metrô Carlos Prates, em Belo Horizonte, afirmou que não conhecia o passageiro que o agrediu. Ele estava esperando para embarcar na plataforma quando a confusão aconteceu, na noite de sábado (20).

O jovem David Alan, de 25 anos, trabalha se apresentando fantasiado em eventos. Na ocasião, ele estava voltando de um evento. Ele foi agredido após brincar de soltar “teia” no passageiro.

bh. noite de sábado. homem aranha caminha tranquilamente pela estação carlos prates.



um cara agride homem aranha. aleatoriamente. talvez seja um discípulo dr. octopus? vai saber.



o que ele não esperava? o homem aranha é MESMO o homem aranha. o cara apanha MUITO. + pic.twitter.com/w0auynjCC0 — carolinha ama broa (@carousca) July 20, 2024

“Gosto muito de usar a fantasia no caminho porque dá alcance ao meu trabalho. Eu estava interagindo com um rapaz, até que chegou o autor das agressões. Ele começou a interagir comigo também, mas com palavras meio desconexas. Aí na hora que eu ‘soltei a minha teia’, um barbante que sai do meu lançador, ele interpretou como duplo sentido, ficou mandando eu sair fora com a minha teia”, disse o jovem à TV Globo.

A confusão, inclusive, gerou muita repercussão nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver David empurrando o agressor nos trilhos do metrô após receber um soco no rosto.

Foram necessários três seguranças para conter o homem, que alegou ter problemas mentais.

Em nota, a Polícia Civil informou que, na delegacia, “lavrou Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em razão das vias de fato/agressão sofridas pelos suspeitos/vítimas, dois homens de 25 e 33 anos. (…). Os envolvidos, após assinarem termo de compromisso de comparecimento ao Juizado Especial Criminal em data a ser agendada, foram liberados.”