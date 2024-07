SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma colombiana encontrou um lagarto em uma caixa de entrega após fazer um pedido internacional na Amazon.





Sofía Serrano comprou uma airfryer da Amazon dos Estados Unidos. A caixa foi entregue lacrada em sua casa em Medelín, contou ela nas redes sociais na quinta (18).





"Minha funcionária cortou a embalagem e jogou a sacola na caixa. Quando fomos jogar as coisas fora, ela viu esse animal". Sofía diz que ela e outras três mulheres estavam na casa no momento do incidente, mas que nenhuma conseguiu tirar o lagarto da sacola. Um vídeo mostra as mulheres assustadas ao redor da caixa.





Grupo pediu ajuda para clínicas e serviços de resgate. "A única coisa que fizemos foi dar água porque ele veio dos EUA em uma caixa selada". O lagarto foi apelidado de Yepeta.





Sofía reclama do atendimento da Amazon. A única opção oferecida pela empresa foi a devolução da fritadeira e estorno do dinheiro desde que ela arcasse os custos do envio. "Fiz esse vídeo porque me parece um problema gravíssimo que alguém encontre um animal estrangeiro em uma máquina para preparar alimentos, além das implicações sanitárias".