Animais peçonhentos e silvestres invadem áreas urbanas em MG

Como proceder

» Vistorias relacionadas ao aparecimento de animais peçonhentos (aranhas, escorpiões, lagartas) podem ser solicitadas por meio do Portal de Serviços (www.prefeitura.pbh.gov.br) ou pelo aplicativo APP PBH

» Sendo possível a captura e/ou recolhimento do exemplar (vivo ou morto), cuide-se para evitar acidentes. Coloque em um recipiente com tampa e acione as equipes de zoonoses para o recolhimento

» Em caso de acidente, procure imediatamente assistência médica no Centro de Toxicologia do Hospital João XXIII (Av. Prof. Alfredo Balena, 400)

» Em BH, procure o Waita Instituto de Pesquisa e Conservação (waita.org), pioneiro neste tipo de trabalho

Moradores 'acolheram' e ajudaram a salvar

Só nos últimos dias, Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, viu surgirem animais como tamanduá-bandeira, gambá e porco espinho em diferentes pontos. Na casa da família de Claudomiro Rodrigues Costa, 60, mestre de obras, e que mora perto de uma reserva no Bairro Maria Adélia, sempre conviveu com estas aparições de bichos, como micos, saracuras, lagartos, cobras, mas, recentemente, uma gambá procriou no quintal dele. "Como a gente cria galinha e frutas, ela resolveu ficar por ali para assegurar a alimentação de toda ninhada". Em vídeo feito por ele, com naturalidade, brinca com a situação inusitada e diz que vai fazer "vender os bichos", mas frisa: "Sempre aparece, mas foi a primeira vez que ela fez uma ninhada e é porque tá com fome", acredita.





Também em Santa Luzia, no Bairro São Benedito, um porco espinho foi encontrado na casa de Josenberg Ferreira Amaral, técnico em farmácia. "Capturamos ele dentro de uma caixa e o soltamos numa mata lá perto, com muito cuidado para não ativar a defesa dele, que é soltar os espinhos", conta.





De acordo com Érika Procopio, veterinária do Instituto Estadual de Florestas e responsável pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama (CETAS) em Belo Horizonte, este fenômeno não é incomum e está ligado a dois fatores: a perda de habitat, como no caso de desmatamentos, mas também "associa-se à época seca, que tem menos alimentos. Daí, durante essa procura, muitas vezes, o animal encontra a cidade e, ao tentar sair, acaba entrando cada vez mais e pode acabar numa residência", descreve a veterinária que, nesta semana atendeu à chegada de um tamanduá-bandeira resgatado pelo Corpo de Bombeiros no quintal de uma casa em Lagoa Santa, na região metropolitana.





CUIDADOS

Na quarta-feira, Erika e sua equipe receberam e cuidaram de uma tamanduá-bandeira de 35Kg e quase 2 metros de comprimento. O bicho surpreendeu moradores ao aparecer no quintal de uma casa no Bairro Palmital, em Lagoa Santa. Os bombeiros foram acionados e o animal, que chegou a receber atendimento veterinário no local, foi encaminhado para BH, cuidada e solta. A espécie está ameaçada de extinção no Brasil.





“É mais comum na Região Centro-Oeste. Pra gente foi uma surpresa. Era, claramente, um animal do mato, não de cativeiro, até mesmo pelas características das patas bem robustas”, acrescenta. A especialista, porém, recomenda às pessoas que tentem evitar aproximação, pois o tamanduá não ataca, mas se defende.





Na zona rural de Lavras, no Sul de Minas, uma onça suçuarana foi resgatada após ser capturada por um morador. O animal, que está iniciando a fase de caça a alimento, se aproximou de um galinheiro. O dono da propriedade montou uma armadilha. O felino foi internado no Hospital da Universidade de Lavras (UFLA) e deve ser solto nos próximos dias.

» Fora de BH, acione o Corpo de Bombeiros e/ou Polícia Ambiental