Onça suçuarana é resgatada após ser capturada em galinheiro em Lavras

Onça é capturada em galinheiro no Sul de Minas (foto: PMAmb/Divulgação) Uma onça suçuarana foi resgatada após ser capturada na zona rural de Lavras, no Sul de Minas.O animal está iniciando a fase de caça ao alimento e se aproximou de um galinheiro.



O morador montou uma armadilha e conseguiu capturar a onça, que está internada no Hospital da Universidade de Lavras (UFLA) e deve ser solta nos próximos dias.

De acordo com a Polícia Militar do Meio Ambiente, a onça é uma fêmea jovem e apareceu na propriedade há alguns dias. “Devido à escassez de alimento natural, foi atraída pelas criações da propriedade, vindo a abater algumas galinhas para se alimentar”, explica.

Diante da ameaça, o produtor rural teve a ideia de fazer uma armadilha para captura do animal.



“A atitude dele foi muito correta, porque muitos já partem para o abate. Mas o certo seria se ele tivesse acionando antes a PM do Meio Ambiente para preparar a armadilha. Porque ficamos temerosos da armadilha oferecer algum risco para as vítimas”, afirma o 1º Tenente PM Emerson Ludgero da Costa, Comandante do Pelotão da PM de Meio Ambiente de Lavras.

Na sequência, os militares foram acionados e resgataram a onça, que foi levada para o Departamento de Medicina Veterinária da UFLA. “A onça está em observação no hospital universitário e vai passar por exames. Nos próximos dias ela deve ser solta em um local mais afastado de áreas urbanizadas”, diz.



FURÃO

Além da captura da onça, os militares soltaram um furão, que havia sido atropelado e tratado pelos médicos veterinários do Hospital Veterinário da UFLA. “O furão é um mamífero carnívoro da família dos Mustelídeos. Existem diversas espécies de mustelídeos, sendo a mais conhecida o furão-doméstico - Mustela putorius furo”, ressalta.

A PM do Meio Ambiente alerta para o cuidado com a presença de animais silvestres. “Evite aproximação e acione um dos órgãos competentes como a Polícia Militar de Meio Ambiente, Bombeiros Militares, IEF e IBAMA”.