Lagarto teiú encontrando dentro de motor de carro em Araguari

Réptil estava escondido dentro do capô do carro (foto: CBMMG)

Cada vez mais,são encontrados em meio às cidades mineiras. Para especialistas em flora e fauna, isso é consequência das queimadas que aconteceram recentemente e mesmo essas primeiras chuvas não são capazes de amenizar os danos causados, por isso os animais estriam deixando as matas queimadas e procurando abrigo nas cidades.Emna Rua R, Bairro Bela Suíça II, umfoi encontrado dentro do, que estava estacionado na garagem da casa. O proprietário do veículo estranhou um barulho que vinha da parte da frente deste. Resolveu abrir o capô e lá estava o animal.Imediatamente chamou o Corpo de Bombeiros e contou que se tratava de um bicho. Os militares foram, então, até a casa e efetuaram a captura. O animal, depois de examinado por um veterinário e constatado que não estava ferido, foi solto numa mata próxima à cidade.