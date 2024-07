O Tribunal Superior de Justiça e Varas de Empresas e Propriedades da Inglaterra e País de Gales determinou, sob pena de prisão, multa e apreensão de bens, que a mineradora BHP Billiton não incentive o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) ou qualquer outra ação contra os atingidos que buscam reparação pelo rompimento da Barragem de Fundão (2015), em Mariana.

A ordem veio após os advogados dos atingidos do escritório internacional Pogust Goodhead relatarem que a BHP custeou R$ 6 milhões para a ação do Ibram no Supremo Tribunal Federal (STF), que busca impedir que municípios brasileiros movam ações em cortes internacionais.



A decisão foi proferida pelo Tribunal Superior de Justiça nessa segunda-feira (22/07) e também abrange qualquer outro agente que tome conhecimento da decisão e tente impedir ou atrapalhar o livre direito reconhecido pela corte de os atingidos terem um julgamento de suas indenizações na Inglaterra.

A BHP enfrenta ação coletiva no Tribunal Superior de Londres movida pelo escritório internacional Pogust Goodhead em favor de mais de 600 mil vítimas do rompimento da barragem do Fundão – incluindo 46 municípios –, com indenizações avaliadas em R$ 230 bilhões e julgamento marcado para outubro deste ano. A ação foi protocolada na justiça britânica em 2 de novembro de 2018, como adiantou o estado de Minas, em 21 de setembro daquele ano.

O rompimento da barragem do Fundão causou 19 mortes e cerca de 1 milhão de atingidos. É o maior desastre socioambiental do Brasil, uma vez que devastou a Bacia Hidrográfica do Rio Doce, entre Minas Gerais e o litoral do Espírito Santo. A barragem era operada pela mineradora Samarco, controlada pelas mineradoras BHP e Vale.

"Se vocês, BHP Group (UK) Ltd e BHP Group Ltd, não cumprirem as obrigações estabelecidas no apêndice A desta ordem, poderão ser considerados em desacato ao tribunal e serem presos, multados ou ver seus bens apreendidos. Qualquer outra pessoa que tenha conhecimento desta ordem e realizar qualquer ação em nome ou com autoridade dos réus que auxilie ou permita que os réus violem as obrigações estabelecidas no apêndice A desta ordem também poderá ser considerada em desacato ao tribunal e ser presa, multada ou ter seus bens apreendidos", determinou a corte.

O tribunal do britânico também determinou que "os Réus (BHP) comprometem-se a garantir que a BHP Brasil solicitará que a IBRAM não tome nenhuma medida adicional para prosseguir com a Medida Liminar. Se o Tribunal posteriormente concluir que esta Ordem causou prejuízo aos Réus e decidir que os Réus devem ser indenizados por esse prejuízo, os Requerentes da Injunção cumprirão qualquer ordem que o Tribunal possa proferir".

No dia 11 de junho de 2024 o Ibram ingressou com o processo ADPF 1178 (0145672-13.2024.1.00.0000) perante o STF, na qual requereu a suspensão imediata de quaisquer interações entre os municípios brasileiros e escritórios de advocacia em relação a quaisquer reclamações apresentadas ou a serem apresentadas em jurisdições estrangeiras, suspendendo também o fornecimento de informações e pagamentos sob os contratos assinados com os mencionados escritórios de advocacia estrangeiros. Também a obrigação dos municípios mineiros e capixabas atingidos de requerer a suspensão de quaisquer novas ações, novos atos no contexto de litígios já apresentados em jurisdições estrangeiras.

"A BHP tentou todas as manobras sujas possíveis para prejudicarem as vítimas e é justo que os diretores da BHP agora enfrentem a prisão se não pararem. A BHP deveria gastar dinheiro reparando os danos que causaram e compensando totalmente as vítimas, mas em vez disso está gastando milhões tentando atrapalhar o julgamento. Do que eles têm medo?”, disse o CEO e sócio-administrador global do Pogust Goodhead, Tom Goodhead.

