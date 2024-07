Um entregador foi vítima de sequestro relâmpago enquanto trabalhava e perdeu R$ 17 mil, nessa segunda-feira (22/7), em Uberlândia. Vídeos de câmeras de segurança mostram o momento em que o trabalhador é abordado e levado pelos bandidos. Ele também teve o carro e as encomendas roubados.

A vítima tem 57 anos e fazia uma entrega no bairro Grand Ville, na zona leste da cidade do Triângulo Mineiro. Três criminosos armados estacionaram o carro ao lado do veículo dele e anunciaram o sequestro relâmpago. O trabalhador foi amarrado e a todo tempo recebia ameaças de morte, segundo relato dele à Polícia Militar (PM).

As gravações mostram o momento dessa abordagem e quando o entregador é levado pelos assaltantes. Ele é retirado do carro que estava estacionado e é colocado no automóvel dos assaltantes, um veículo de passeio.

Os bandidos foram até a região conhecida como Pau Furado, onde obrigaram a vítima a fazer transferências para contas apontadas por eles.

Toda a ação durou aproximadamente uma hora. Ele foi deixado amarrado no local e os bandidos fugiram com o veículo do entregador. Nele ainda estavam 11 pacotes que deveriam ser entregues. Ninguém foi preso.