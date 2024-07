A partir de 6 de agosto, os motoristas que trafegam na BR-040, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, irão pagar o dobro de pedágio. A taxa passa a ser R$12,70 para veículos leves, mais do que os atuais R$6,30 cobrados no trecho. O reajuste foi publicado no Diário Oficial da União nesta terça-feira (23/7).





O trecho de 232 quilômetros entre a capital mineira e a Zona da Mata conta com três praças de pedágio, localizadas em Barbacena, Conselheiro Lafaiete e Itabirito. Atualmente, o motorista que faz uma viagem completa de BH a Juiz de Fora precisa separar R$18,90 para os pedágios. A partir de agosto, esse valor aumentará para R$38,10.





Os motoristas de caminhão e ônibus de três eixos terão que pagar R$38,10 em cada uma das praças, totalizando R$114,30 em uma viagem de BH a Juiz de Fora. Por outro lado, motociclistas não pagarão mais pedágios no trecho, que atualmente custa R$3,15 para esses veículos.





O novo valor é semelhante ao cobrado pela EPR, concessionária que venceu o leilão pela administração da estrada em abril deste ano, nas praças de pedágio sob responsabilidade da empresa em Minas Gerais, localizadas no Triângulo e no Sul do estado. A EPR será responsável pela administração, manutenção e das obras da BR-040 pelos próximos 30 anos.

Sobre o reajuste, a Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) destaca que a atual taxa cobrada está defasada diante do imbróglio de devolução da concessão por parte da Via 040, que começou a operar no trecho em 2014. Alegando inviabilidade financeira, a concessionária pediu a aprovação de um pedido pela relicitação da estrada em 2019. Por decisão judicial, a empresa segue administrando o trecho até que nova concessão seja aprovada.





A EPR destaca que, a partir de agosto, os motoristas também contarão com os serviços de atendimento médico, mecânico e guincho 24 horas por dia, sete dias por semana. “O condutor que precisar de atendimento terá à disposição o número de emergência 0800 003 1040, que funcionará ininterruptamente”, ressaltou por meio de nota.

Intervenções prometidas na concessão