Kombi bate em caminhonete na manhã desta terça-feira (23), no bairro Betânia, em BH

Uma kombi colidiu com uma caminhonete e, com o impacto da batida foi parar em um posto de gasolina na manhã desta terça-feira (23), em Belo Horizonte.

O acidente aconteceu por volta de 7h30, no cruzamento da Rua Úrsula Paulino com Itamar Teixeira, bairro Betânia, Região Oeste da capital mineira.

Segundo agentes da BHTrans, o motorista da Kombi relatou que passou no sinal amarelo quando seguia pela Úrsula Paulino, vindo a bater com a caminhonete que cruzava a Itamar Teixeira.

Wellington Barbosa/EM/DA Press

A frente da Kombi ficou destruída com a batida e óleo vazou na pista. Já a caminhonete foi parar no posto de gasolina, derrubando fios e placas.

Wellington Barbosa/EM/DA Press

No momento do acidente havia três passageiros na Kombi, um deles recebeu atendimento do Samu. Os ocupante da caminhonete não precisaram de atendimento.

Há muito destroços na pista e o trânsito segue complicado. A recomendação é evitar as redondezas.