O cenário de tempo seco e baixas temperaturas se mantém em Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil, na Estação do Cercadinho, Região Oeste da capital mineira, a temperatura mínima foi 13,3°C, com sensação térmica de 7,1 ºC, às 7h. No aeroporto da Pampulha, a temperatura mínima foi 12°C, às 6h. Os índices são maiores se comparado a essa segunda-feira (22), quando BH registrou o dia mais frio do ano.

Já nesta terça-feira (23/7), a previsão meteorológica indica que o dia será de céu claro com sensação de frio ao amanhecer e à noite, além de baixa umidade relativa do ar. No período da tarde é esperado tempo seco e quente, com máxima estimada de 27°C e umidade relativa mínima do ar em torno de 25%.

Nio estado, a terça-feira (23/7) deve ser de tempo seco. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apenas na faixa leste de Minas a influência da umidade de origem oceânica mantém os índices de umidade acima de 30% e favorece a formação de névoa úmida pela manhã. Na região serrana do região sul, persiste a condição de geada.

O tempo deve ser de céu claro, com geada em pontos isolados do Sul de Minas, céu parcialmente nublado com névoa úmida na Zona da Mata e nos vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Nas demais regiões, céu claro com névoa seca. A menor temperatura do estado foi em Caldas, no Sul de Minas, com 3,1°C, às 7h. A temperatura máxima esperada é de 32°C, nas regiões Norte e do Triângulo Mineiro.