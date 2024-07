Um bolão de Curvelo, cidade da Região Central de Minas, acertou os 15 números do concurso 3161 da Lotofácil e faturou R$ 379.482,08. O sorteio aconteceu na noite dessa segunda-feira (22), e foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.



As dezenas sorteadas foram: 01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 12 - 15 - 16 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25. Além do bolão com quatro cotas de Curvelo (MG), outras duas apostas do país também faturaram o prêmio máximo, uma de Valparaíso de Goiás (GO) e uma de Santa Bárbara d'Oeste (SP).

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10 mil ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, o apostar deverá ter em mãos o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.