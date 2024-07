Após o imbróglio judicial, a concessionária EPR e a Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) assinaram contrato de concessão da BR-040, no trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora. O ato foi divulgado nesta sexta-feira (5/7), mas ocorreu nessa quinta, logo após a derrubada de uma liminar da Via 040, até então concessionária da rodovia, que cobrava o pagamento de uma outorga.

Segundo a ANTT, a nova concessionária, batizada de EPR Via Mineira, poderá iniciar as operações no trecho da rodovia em até 30 dias. A EPR será responsável pela administração de 232 km da rodovia, sendo encarregada da manutenção e das obras pelos próximos 30 anos.

De acordo com o diretor-geral da ANTT, Rafael Vitale, a nova concessionária deve começar, já nos primeiros dias de operação, a revitalizar o asfalto e a sinalização. "A expectativa com esse contrato é assegurar uma rodovia mais fluida e segura, modernizando e melhorando a infraestrutura viária da região, oferecendo aos usuários mais eficiência e conforto no trajeto", ressalta.



Segundo a ANTT, "os serviços imediatos devem ser realizados dentro do primeiro ano de concessão".



Intervenções prometidas na concessão



recomposição da sinalização;



164 quilômetros de duplicações;



42 quilômetros de faixas adicionais;



15 quilômetros de vias marginais;



47 dispositivos e interseções (novos e remodelados);



39 obras de arte especiais (pontes, viadutos, etc);



14 quilômetros de ciclovias;



57 pontos de ônibus;



11 passagens de fauna;



3 praças de pedágio;



8 passarelas;



construção de um ponto de parada de descanso para caminhoneiros;



adoção de tecnologia iRap de segurança viária;



instalação de iluminação por LED em pontos críticos e zonas urbanas visando a redução de roubos de carga.



Pedágio

Ainda segundo a ANTT, a cobrança nas praças de pedágio só ocorrerá após a revitalização das estruturas e instalação de sistema de comunicação, que estarão sujeitas a vistoria técnica da ANTT. "Após a conclusão das obras, a EPR solicitará à Agência a realização da vistoria. Portanto, ainda não é possível prever o início do pagamento das tarifas, que dependerá da etapa de recuperação das estruturas", informou.



Segundo o órgão, o valor da tarifa seguirá o do edital, incluindo o desconto oferecido no leilão e ajustes referentes à inflação. A EPR ofereceu 11,22% sobre os R$ 13,91 determinados no edital. Dessa forma, o preço a ser cobrado nas praças entre BH e Juiz de Fora deve girar em torno de R$ 12,35, como mostrou o Estado de Minas.





Segundo a ANTT, os valores oficiais "serão divulgados após a vistoria e antes do início da cobrança".