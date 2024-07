Um homem de 48 anos foi preso por importunação sexual após se masturbar na frente de mulheres e crianças que participavam de um velório na manhã do último sábado (20), em Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas.





De acordo com o boletim de ocorrência, uma mulher de 30 anos ligou para a Polícia Militar depois de perceber que o homem estava praticando o ato libidinoso enquanto olhava para ela. A vítima estava na Praça Elizeu Zica, no Bairro São José, onde há um espaço em que são realizados velórios. Havia, inclusive, crianças no local.





Após ter sido descoberto, o homem foi contido por populares até a chegada dos policiais. Para os agentes, informou fazer uso de maconha e negou ter praticado os atos descritos pela vítima. Ele foi preso em flagrante e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) devido às escoriações que sofreu ao ser contido pelos populares.

Após receber alta, o homem foi conduzido para a delegacia, onde foi autuado pelos policiais. A pena para o crime de importunação sexual é de 1 a 5 anos.