A demissão de uma funcionária de lanchonete causou uma briga generalizada em Ponte Nova, na Zona da Mata Mineira.

Segundo Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, a confusão ocorreu nesse domingo (21/7), quando a corporação foi chamada para comparecer no estabelecimento onde acontecia a quebradeira.



No local, os militares depararam com uma grande algazarra entre mulheres, testemunhas, clientes e funcionários, além de mesas e cadeiras quebradas pelo chão.





Segundo o dono da lanchonete, uma ex-funcionária, demitida dias antes, retornou ao local com a irmã, mãe e outras mulheres para agredir uma ex-colega. Isso provocou uma confusão generalizada, com danos para o estabelecimento e agressões.







No vídeo é possível ver a troca de tapas, puxões de cabelos, clientes correndo e outras funcionárias separando a briga. De acordo com a PM, cinco cadeiras e duas mesas do estabelecimento comercial foram quebradas. As vítimas e autoras foram encaminhadas ao Hospital Arnaldo Gavazza Filho, onde foram atendidas e liberadas.





As autoras foram presas em flagrante delito e encaminhadas para a Delegacia.