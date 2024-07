Elon Musk fez um comentário transfóbico contra a própria filha durante uma entrevista para o psicólogo Jordan Peterson, transmitida na segunda-feira (22/7) pelo "DailyWire+" e o "X", antigo Twitter, cujo Musk é o dono. Ele afirmou que a filha foi morta pelo “vírus da mente woke”.





“O motivo pelo qual eles chamam isso de 'deadnaming' (nome morto) é porque seu filho está morto. Meu filho está morto”.





O bilionário, que insistiu em indicar a filha no masculino e por seu nome "morto", se descreveu “enganado” para que a jovem Vivian Jenna tomasse bloqueadores de puberdade que antecederam a cirurgia de transgenitalização, antes chamada cirurgia de redesignação sexual, que a filha fez em 2022.

“Fui basicamente enganado para assinar documentos [...] me disseram que [nome morto da filha] poderia cometer suicídio”, ele fala.



Os homens presentes discutiram sobre crianças serem “alvos” de médicos em cirurgias desse tipo, que eles concordaram ser uma “cultura incrivelmente maligna”.









Em 16 de julho, ele ainda declarou em sua conta do "X" a mudança da sede da SpaceX e da X da Califórnia para o Texas, em razão de uma lei assinada pelo governador que proíbe distritos escolares de exigirem que pais sejam notificados caso uma criança comece a usar pronomes diferentes.





Quem é Elon Musk

Nascido em 1971, em Pretória, capital administrativa da África do Sul, Musk trilhou um caminho incomum até se tornar uma das figuras mais influentes do mundo empresarial. Filho mais velho de um sul-africano e uma canadense de classe alta, desde cedo Musk demonstrou uma mente inquisitiva.



Já em sua adolescência, Musk demonstrava uma afinidade pela programação de computadores, criando sozinho jogos e explorando os limites da tecnologia emergente.



Aos 18 anos, Musk se mudou para o Canadá, onde iniciou seus estudos na Queen's University, em Ontário, mas logo em seguida, com objetivoa maiores, mudou a rota e foi para a Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, onde se formou em física e economia.



Seu primeiro empreendimento significativo veio em 1995, quando fundou a Zip2 com seu irmão Kimbal e o amigo Greg Kouri, oferecendo um diretório online para encontrar empresas. A empresa foi vendida para a Compaq em 1999, marcando o primeiro passo de Musk na trilha do sucesso empresarial.

Logo após, Musk fundou a X.com, uma empresa de serviços financeiros e de e-mail que mais tarde se fundiu com a Confinity, dando origem ao PayPal - uma plataforma de transferência de dinheiro que se tornaria um gigante do setor financeiro online. Em 2002, o eBay adquiriu o PayPal por US$ 1,5 bilhão, garantindo a Musk uma posição de destaque no mundo dos negócios.





Também em 2002, fundou a SpaceX, uma empresa de transporte aeroespacial com ambições de levar a humanidade para além das fronteiras da Terra.



Quase em sequência, em 2004, Musk se tornou o maior investidor e líder da Tesla, uma fabricante de carros elétricos que visava revolucionar a indústria automobilística.



Além desses empreendimentos, Musk também se aventurou em inumeráveis áreas, sempre buscando inovação. Seu foco em investimentos tecnológicos, culminou em sua ascensão ao topo da lista dos bilionários da Forbes em 2021 e sua eleição como "Personalidade do Ano" pela revista Time no mesmo ano, ocupando atualmente o 3º lugar entre os mais ricos do mundo.